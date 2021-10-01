شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر لغات البرمجة طلبًا لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع the next web التقنى، إن المعركة من أجل أفضل لغة برمجة لابد أن تكون موجودة، ولكن من الذي سيتصدر القائمة؟

وقال التقرير كلهم ​​رائعون لكننا تحققنا من قاعدة بيانات الوظائف الشاغرة من أكثر من 6000 شركة تقنية في جميع أنحاء العالم لمعرفة اللغات الأكثر طلبًا من أصحاب العمل.

لذا، سواء كنت مبرمجًا متمرسًا ولديك سنوات من الخبرة وبضع لغات لديك ، أو كنت بدأت للتو وتحاول تحديد من أين تبدأ، فإليك أفضل لغات البرمجة لعام 2021 .

جافا سكريبت

وفقًا لبيانات Jobbio ، تعد JavaScript هي لغة البرمجة الأكثر استخدامًا من حيث الوظائف المنشورة على موقع الويب، ووفقًا للموقع، فإن جميع الأدوار المتعلقة بالبرمجة والهندسة تدرج JavaScript في متطلبات الوظيفة لأنها تعتبر أسهل لغة برمجة يمكن تعلمها، وتستخدمها معظم متصفحات الويب.

ويستخدم JavaScript لإدارة سلوك صفحات الويب، ويمكن للمبرمجين إنشاء عناصر ويب ديناميكية مثل الرسومات المتحركة والخرائط التفاعلية والأزرار القابلة للنقر والمزيد باستخدام JavaScript،و المبرمجون الذين يستخدمون HTML وCSS وJavaScript جنبًا إلى جنب يحصلون على مستوى أعلى من التحكم في موقع الويب ويمكنهم توفير تجربة مستخدم أفضل من حيث التنقل وسهولة القراءة.

بايثون

ويتبع Python عن كثب وراء JavaScript ، وهي لغة برمجة للأغراض العامة عالية المستوى وتؤكد فلسفة التصميم الخاصة بها على قابلية قراءة الكود باستخدامها لمسافات بادئة كبيرة، وتهدف تركيبات لغتها بالإضافة إلى نهجها الموجه للكائنات إلى مساعدة المبرمجين على كتابة رمز منطقي واضح للمشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم، وفى الواقع، تم تطوير عدد من الأدوات والأنظمة الرقمية الشائعة باستخدام Python ، بما في ذلك YouTube و Google Search و iRobot.

وكانت هناك زيادة في الطلب على مطوري Python خلال السنوات القليلة الماضية على Jobbio، وهو اتجاه لم يذهب إلى أي مكان في عام 2021.

سى # C

لغة أخرى مطلوبة باستمرار هي C # هي لغة برمجة للأغراض العامة ومتعددة النماذج، ويشمل C # الكتابة الثابتة، والكتابة القوية، والنطاق المعجمي، والإلزامي، والتوضيحي، والوظيفي، والعامة، والموجهة للكائنات، والموجهة نحو المكونات.

SQL

SQL (لغة الاستعلام الهيكلية) هي لغة تسمح للمبرمجين بالاستعلام عن قواعد البيانات ومعالجتها. كلغة خاصة بالمجال، وتم تصميمها لإدارة البيانات داخل RDBMS، بشكل أساسي ، يمكن لـ SQL تحديد موقع البيانات واستردادها من قاعدة بيانات ، بالإضافة إلى تحديث السجلات أو إضافتها أو إزالتها.

يسمح SQL للمطورين بتوصيل الخوادم وقواعد البيانات لبرامج التطبيقات مثل Oracle و MySQL و Microsoft SQL Server وتهيمن SQL أيضًا على الاتجاه الملحوظ للحوسبة السحابية ، والتي ستواصل بلا شك زيادة شعبيتها .

CSS

عادةً ما يتم تطبيق CSS (أوراق الأنماط المتتالية) جنبًا إلى جنب مع HTML وتحكم مظهر موقع الويب، بينما ينظم HTML نص الموقع إلى أجزاء، يكون CSS مسؤولاً عن تحديد حجم عناصر الصفحة ولونها وموضعها.