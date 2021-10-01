مزيج من “فيسبوك” بين “مسنجر” و”إنستغرام”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أضاف تطبيق “فيسبوك” ميزة الدردشات الجماعيّة الخاصّة بـ”مسنجر” إلى “إنستغرام”، ما سيسمح للمستخدمين ببدء واستكمال المحادثات بين التّطبيقين، في تحديث جديد لميزة “الرسائل المتقاطعة” بين “مسنجر” و”إنستغرام”.

كذلك، سمح التطبيق للمستخدمين بإجراء استطلاعات الرأي (Polls) خلال المحادثات الجماعية، وفق ما أفاد به موقع “إن غادجت”.

هذا، ويحصل تطبيق الصُّور الشهير “إنستغرام” على ميزة جديدة حصريّة تُسمّى “مشاهدة معاً” (Watch Together)، التي تسمح للمستخدمين مشاركة المنشورات ومقاطع الفيديو ضمن مكالمات الفيديو الجماعية.