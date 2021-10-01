شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف توقف Apple Watch عن إعلان تفاصيل نشاطك صوتيا والان مع تفاصيل الخبر
الطريقة الأولى: إيقاف التعليقات الصوتية على iPhone
- أولاً، افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك.
- بمجرد أن تكون هناك مرر لأسفل (أو ابحث) عن تطبيق Workout.
- عندما تكون داخل تطبيق Workout ، يجب أن تواجه سلسلة من الخيارات. قم بالتمرير لأسفل ، وفي الجزء السفلي ، سترى تبديل الملاحظات الصوتية.
الطريقة الثانية: تعطيل التعليقات الصوتية على Apple Watch
- فى حال ما إذا كنت لا تريد أن تلمس هاتفك أو قضاء ساعات في الخوض في watchOS 8 لإيقاف هذا الصوت عليك اتخاذ هذه الخطوات.
- ابحث عن الإعدادات على Apple Watch.
- قم بالتمرير لأسفل (من المحتمل إلى أسفل القائمة) حتى تجد تطبيق Workout.
- بمجرد أن تصبح في ذلك، مرر إلى الأسفل مرة أخرى. ستجد التعليقات الصوتية في الأسفل هناك.