شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف توقف Apple Watch عن إعلان تفاصيل نشاطك صوتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع TheNextWeb عن كيفية إغلاق Apple Watch وإيقافها عن الإعلان عن تفاصيل نشاطك صوتيا، حيث من الممكن ايقاف تشغيل التعليقات الصوتية المسببة للازعاج.

الطريقة الأولى: إيقاف التعليقات الصوتية على iPhone

- أولاً، افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك.

- بمجرد أن تكون هناك مرر لأسفل (أو ابحث) عن تطبيق Workout.

- عندما تكون داخل تطبيق Workout ، يجب أن تواجه سلسلة من الخيارات. قم بالتمرير لأسفل ، وفي الجزء السفلي ، سترى تبديل الملاحظات الصوتية.

الطريقة الثانية: تعطيل التعليقات الصوتية على Apple Watch

- فى حال ما إذا كنت لا تريد أن تلمس هاتفك أو قضاء ساعات في الخوض في watchOS 8 لإيقاف هذا الصوت عليك اتخاذ هذه الخطوات.

- ابحث عن الإعدادات على Apple Watch.

- قم بالتمرير لأسفل (من المحتمل إلى أسفل القائمة) حتى تجد تطبيق Workout.

- بمجرد أن تصبح في ذلك، مرر إلى الأسفل مرة أخرى. ستجد التعليقات الصوتية في الأسفل هناك.