شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيسبوك قد يتيح إنشاء محادثات جماعية عبر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيسبوك تقريب انستجرام وومايكروسوفت معًا من خلال تغيير جديد يتيح لك إنشاء محادثات جماعية عبر كلتا الخدمتين، إلى جانب هذه الترقية، أضافت الشركة أيضًا سمات دردشة جديدة ودعمًا لاستطلاعات الرأي ومؤشرات الكتابة الجماعية وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وسمحت الشركة سابقًا للمستخدمين في أجزاء من العالم خارج أوروبا بدمج Instagram Direct و Facebook Messenger ، مما يسمح بالتواصل عبر التطبيقات وتمكين ميزات مثل السمات وردود الاقتباس.

هناك مواضيع دردشة جديدة ستتمكن من إنشاء محادثات جماعية لجهات الاتصال الموجودة على إنستجرام ومسينجر، سيضيف فيسبوك أيضًا المزيد من ميزات مسينجر إلى إنستجرام، بما في ذلك الاقتراع في الدردشات الجماعية.

ويقوم فيسبوك بجلب ميزة "المشاهدة معًا" إلى Instagram Direct، هذه ميزة تعمل كثيرًا مثل ميزة SharePlay من Apple، مما يتيح لك مشاهدة محتوى الفيديو مع أصدقائك عن بُعد عند إجراء مكالمة فيديو.

وقدمته الشركة لأول مرة على Messenger العام الماضي، ودفعت بمحتواها الأصلي من خلال الميزة، وحاليا تقدم محتوى جديدًا من Cardi B وحفل موسيقي افتراضي من Steve Aoki و Travis Barker.