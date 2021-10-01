شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى.. طرق تسجيل المكالمات عبر آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا توجد طريقة رسمية لتسجيل المكالمات عبر آيفون، حيث تعتبر آبل ذلك اختراقًا لخصوصية المستخدم الآخر، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ولكن قد تحتاج إلى تسجيل المكالمات لعدة أسباب، حيث قد تحتاجها لتسجيل محادثة عمل هامة لتعود إليها لاحقًا، أو تحتاج لتسجيل مكالمة مع ممثل خدمة العملاء لضمان حقك وحمايته.

ولذلك ينزعج من يحتاج لتسجيل المكالمات بسبب افتقار هواتف آيفون لخاصية تسجيل المكالمات بشكل رسمي، ولكن يمكنك تسجيل المكالمات عبر آيفون باستخدام واحدة من الطرق التالية:

1- استخدام مكبر الصوت من أجل تسجيل المكالمات عبر آيفون

وتعتمد هذه الطريقة على أن تمتلك هاتف إضافي أو جهاز آخر يمكنك استخدامه لتسجيل الصوت إلى جوارك.

ويمكن أن يكون هذا الجهاز هاتف ذكي تعتمد فيه على تطبيق خارجي لتسجيل الصوت المعتاد، أو أن تستخدم جهاز تسجيل خارجي، وتوفر بعض التطبيقات خاصية التفريغ النصي للمحادثات المسجلة.

2- استخدام خدمات المكالمات الخارجية

ويمكنك الاعتماد على أحد تطبيقات إجراء المكالمات الخارجية مثل مكالمات جوجل أو Botim وغيرها من التطبيقات.

وتوفر لك هذه التطبيقات خاصية تسجيل المكالمات حتى إن كنت تجريها لرقم هاتف في شبكة أخرى أو دولة أخرى.

ويمكنك أن تجد اختيارات تسجيل المكالمات عبر الإعدادات المختلفة لكل تطبيق وكل منصة على حدة.

ولكن يجب أن تتأكد من دعم التطبيق لتسجيل المكالمات عبر آيفون في البداية قبل أن تقرر الاعتماد عليه بشكل كلي.

3- الاعتماد على تطبيقات تسجيل المكالمات في آيفون

وتمنع آبل المستخدمين من تسجيل المكالمات بالطريقة المعتادة في هواتفها، ولكن توجد بعض التطبيقات التي تعمل بشكل مختلف قليلًا.

وتعتمد هذه التطبيقات على جعل المكالمة تتم بين 3 أطراف، ليكون برنامج التسجيل الطرف الثالث فيها.

وبذلك يقوم هذا الطرف الثالث بتسجيل المكالمة من طرفه، وتستطيع بعد ذلك الوصول إلى المكالمة المسجلة عبر التطبيق الخاص بالطرف الثالث.

وتوفر الكثير من التطبيقات هذه الخدمة، حيث تستطيع عبرها تسجيل المكالمات بشكل سريع والاحتفاظ بالتسجيل في مكان آمن.

ولكن لا تعمل هذه التطبيقات بشكل مباشر، لذلك تحتاج إلى تجهيزها قبل المكالمة أو أثناءها، وهي تتطلب عدة خطوات وليس فقط الضغط على زر التسجيل مثل أندرويد.

ويمكنك الاعتماد على تطبيق Rev Call Recorder وهو تطبيق مجاني تمامًا، أو تطبيق TapeAcall Pro وهو أحد التطبيقات المدفوعة التي توفر هذه الخدمة.