شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟..أفضل iPhone ممكن تشتريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك جهاز iPhone يرضي ، فاحتفظ به، حيث لا يجب عليك الترقية فقط لأن Apple أصدرت هواتف جديدة، ولكن إذا كان هاتفك الحالي يعمل ببطء شديد أو تالف، أو إذا كنت ببساطة جاهزًا للترقية وتريد هاتفًا جديدًا الآن، فإن تقرير صادر عن nytimes يوصي بـ iPhone 13.

ووفقا للتقرير فإنه يمثل ترقية ثانوية نسبيًا مقارنة بـ iPhone 12 لعام 2020 ، ولكن الكاميرات المُحسَّنة وعمر البطارية الأفضل يعتمدان على التصميم الرائع بالفعل والمعالجة السريعة، مع عدم وجود عيوب سوى بضع جرامات من الوزن الإضافي. إذا كنت تفضل شاشة أصغر حجمًا، فإن iPhone 13 mini يعد أيضًا خيارًا رائعًا، لأنه يوفر جميع الميزات نفسها في حزمة أسهل في الحمل مقابل 100 دولار أقل.

ويتميز iPhone 13 من Apple بالسرعة نفسها التي تتمتع بها طرز Pro الأغلى ثمناً في أي مهمة تقريبًا، ويجب أن يكون سريعًا جدًا للاستخدام اليومي لمدة أربع سنوات قادمة على الأقل، حتى مع شاشته الكبيرة مقاس 6.1 بوصة، يمكن لبطاريته أن تنقذ أي شخص تقريبًا ليوم كامل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتعد الكاميرتان الخلفيتان لجهاز iPhone 13 - واحدة بزاوية عريضة قياسية وأخرى واسعة للغاية - ممتازة ، وتوفران أداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة مقارنة بكاميرات iPhone السابقة بفضل الوضع الليلي، نحن نفضل الحواف المربعة لجهاز iPhone 13 على المنحنيات الموجودة في طرز iPhone القديمة، ونقدر التصميم الجديد لزجاج الشاشة الأمامية القوي، ومقاومة الماء الرائعة، ونظام الشحن والإكسسوارات MagSafe.

على الرغم من أن iPhone 13 ليس أفضل بكثير من iPhone 12 ولا يمثل ترقية ملحوظة في معظم النواحي إذا كان عمر هاتفك الحالي عامًا أو عامين، فإنه يتطلب فقط 50 دولارًا علاوة عند مقارنة الطرازات ذات سعة التخزين نفسها، ونعتقد أن الأمر يستحق هذا الاستثمار.

ويتطابق جهاز iPhone 13 mini مع iPhone 13 في الكاميرات ومعظم الميزات، ولكنه أصغر حجمًا وأخف وزنًا بنسبة 20٪ تقريبًا، ونتيجة لذلك فإن هيكله أصغر من هيكل iPhone SE لعام 2020، ومع ذلك فإن الهاتف الجديد يحتوي على شاشة أكبر بحجم 5.4 بوصة من الحافة إلى الحافة.

على الرغم من أن البطارية استمرت طوال اليوم في أحد الاختبارات، فقد يحتاج المستخدمون إلى تفريغها خلال اليوم كامل. إذا كنت تريد جميع ميزات iPhone الحديثة ولكنك تفضل جهازًا صغيرًا، فإن جهاز 13 mini يقدم حلاً وسطًا مثاليًا تقريبًا.

في حين أن شاشة iPhone 13 كبيرة بما يكفي لمعظم الأشخاص، فإن iPhone 13 Pro Max يقدم شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة، لذا فهو اختيار جيد لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم للقيام بالكثير من العمل أو ممارسة الألعاب أو لمشاهدة مقاطع الفيديو، أو لمن لديهم احتياجات بصرية وسيستفيدون من المزيد من العقارات المعروضة على الشاشة.

لكن الشاشة الكبيرة والحجم قد يجعلان من الصعب الكتابة بيد واحدة، والهاتف لا يمكن وضعه في الجيوب الضيقة ، وكل شيء ثقيل بشكل مستقيم بأكثر من نصف رطل.

في الوقت نفسه ، يسمح هيكلها الأكبر ببطارية أكبر، والتي وجدنا أنها تدوم حوالي 22٪ أطول من هواتف iPhone 13.

يحتوي iPhone 13 Pro Max أيضًا على كاميرات محسّنة مقارنةً بالكاميرات الموجودة في iPhone 13 و 13 mini، بما في ذلك العدسة المقربة 3x والقدرة على تصوير لقطات ماكرو، في المواقف دون المستوى الأمثل ، قد تلاحظ صورًا أفضل، ولكن استنادًا إلى اختباراتنا الأولية ومقارناتنا بين اللقطات اليومية، نعتقد أن الاختلافات ستكون صغيرة ، إن وجدت على الإطلاق.

ويعد معدل التحديث المتغير للشاشة، والذي يسمح بتمرير أكثر سلاسة وبعض تحسينات البطارية جيدة ولكنه ليس سببًا في حد ذاته يدفع معظم الأشخاص لسعر Pro Max الأعلى. إذا كنت تشتري هذا الهاتف لإمكانياته الاحترافية بدلاً من حجمه المادي فقط ، فاختر سعة تخزين 256 جيجابايت (أو أكبر).

iPhone SE (الجيل الثاني) هو الخيار المثالي إذا كنت تريد هاتفًا صغيرًا، أو تفضل قارئ بصمات الأصابع على Face ID ، أو ببساطة لا تريد أن تدفع مقابل هاتف ذكي جديد كما تفعل مع جهاز كمبيوتر محمول لائق.

يعتبر iPhone SE أرخص بكثير من iPhone 13 ولكن في كثير من الحالات يشعر بنفس السرعة. إنه يفتقر إلى العدسة الثانية فائقة الاتساع وكاميرا الوضع الليلي لجهاز iPhone 13 ، لذا فإن التقاط صور جيدة في البيئات المظلمة أصعب، إذا كنت تستخدم هاتفك لمزيد من الأنشطة المتعطشة للطاقة مثل الألعاب أو الفيديو أو الصوت أو مكالمات FaceTime عبر LTE ، فقد لا تدوم البطارية الأصغر طوال اليوم.

ومع ذلك في حين أن هواتف Android الرخيصة غالبًا ما تتوقف عن الحصول على تحديثات البرامج بعد وقت قصير من شرائها، حتى أجهزة iPhone الأقل تكلفة ، مثل SE ، ستتلقى دعم iOS لسنوات عديدة.