شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيسبوك" تطلق خاصية مقاطع الفيديو القصيرة Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاق خدمة الفيديوهات الترفيهية القصيرة Reels في الولايات المتحدة، نظيرا لخدمة Instagram Reels.

وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم نطلق برنامج Reels على Facebook لأنظمة التشغيل iOS وAndroid في الولايات المتحدة" وفقا لما نقلته RT.

وأضافت في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "بموجب التزامنا بتعهد أكثر من مليار دولار مكافأة لمنشئي المحتوى عام 2022، نقدم أيضا برنامج مكافأة جديدا لمساعدة منشئي المحتوى على جني الأموال عندما يشاهد الأشخاص مقاطع فيديو Reels الخاصة بهم.. ستكون المكافأة المالية متاحة على "فيسبوك" و"إنستجرام".

ومثل تطبيق "إنستجرام" الذي تملكه "فيسبوك" سيتمكن المستخدمون من إنشاء مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة ومشاهدتها، وتحقيق دخل من المشاهدات على منشوراتهم.

وقد تكون مقاطع فيديو Reels على "فيسبوك" إما خاصة أو متاحة لجميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية فيما يجب ألا يقل عمر منشئو الفيديو عن 18 عاما.