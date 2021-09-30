شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Epic Games تجعل خدمات التحقق من الوالدين مجانية لجميع المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "إيبك جيمز" أنها ستجعل خدمات التحقق من الوالدين مجانية لجميع المطورين من أجل تسهيل إنشاء ألعاب تحافظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت.

واشترت Epic Games شركة SuperAwesome، وهي شركة آمنة لتكنولوجيا الأطفال ، في سبتمبر الماضي، من خلال هذه الإضافة الجديدة للشركة، تمكنت Epic Games من إطلاق برنامج Kids Web Services (KWS) ، مما يسمح للمطورين "بالتحقق من هوية الوالدين أو الأوصياء عند منح أطفالهم الإذن باستخدام الميزات التي تجمع المعلومات الشخصية" حسبما نقل موقع The verege.

وبمجرد التحقق من أحد الوالدين من خلال النظام، فإنهم يتلقون ما تسميه Epic "ParentGraph"، مما يجعل من الأسهل تقديم التحقق من خلال ألعاب أخرى على منصة Epic.

وتقول Epic إن هذا النظام لا يحمي الأطفال والآباء فحسب، بل "يقلل من معالجة البيانات الشخصية إلى الحد الأدنى، نظرًا لأن الوالد أو الوصي يقدم تفاصيل التحقق مرة واحدة فقط".

كجزء من الإعلان، لم يستطع تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games ، إلا تقديم تعريف آخر للميتافيرس، قال سويني: "ستتألف metaverse من أنواع عديدة من الخبرات ولن تتحكم فيها أي شركة بمفردها".

"سيتطلب هذا منا جميعًا، نحن الذين نبني نحو هذا المستقبل، إنشاء تجارب ليست قابلة للتشغيل البيني فحسب، بل تأخذ أيضًا سلامة جمهورنا في الاعتبار، بغض النظر عن أعمارهم.

ومن خلال جعل التحقق من الوالدين في KWS مجانيًا، تأمل الشركة تمكين المزيد من المطورين من إنشاء تجارب رقمية أكثر أمانًا، مع تمكين الآباء من اتخاذ الخيارات المناسبة لعائلاتهم ".

على مدى الأسابيع والسنوات القليلة الماضية، تطورت سلامة الأطفال وخصوصية الإنترنت إلى قضية أكثر إلحاحًا للجهات التنظيمية الفيدرالية.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عن بحث داخلي في Facebook يشير إلى أن Instagram يعرف كيف كان للشبكة الاجتماعية تأثير سلبي على الصحة العقلية للمراهقين.

في عام 2019 دفعت TikTok ما يقرب من 6 ملايين دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية لانتهاكها قانون خصوصية الأطفال، المسمى قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت أو COPPA.

ومن خلال جعل خدمة KWS مجانية للمطورين، تقول Epic Games إنها تسهل على المزيد من الشركات تقديم خدمات ملائمة للأطفال مع الالتزام بقوانين مثل COPPA.

قال ديلان كولينز، مؤسس SuperAwesome "نحن نشارك هذه الرؤية ونريد أن نجعل الامتثال حقيقة واقعة للمطورين والمبدعين من جميع الأحجام، يُعد التحقق المجاني من الوالدين خطوة مهمة في الصناعة لتسهيل الأمر على الجميع ليقول نعم للتجارب الآمنة للأطفال".