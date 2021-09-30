انخفاض الحرارة وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة المناخ خلال شهر أكتوبر القادم

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت هيئة تنبؤ جوي لشهر أكتوبر عام 2021 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية على قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر في الفترة من 2016 إلى 2020 ، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي الشهر أكتوبر 2021 .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الدراسة كشفت أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

وتابعت: تنخفض تدريجيا درجات الحرارة في ساعات الليل المتاخرة والساعات الأولى من الصباح وتتفاوت درجات الحرارة نهارا خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد، ويقل تدريجيا الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ومدى تاثيرها على درجة الحرارة المحسوسة.

وخلال النصف الأول من الشهر من المتوقع حالات من الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد والدلتا، وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو العليا.

أما خلال النصف الثاني من الشهر تزداد احتمالات سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، كما أن هناك فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي أحيانا خلال هذا الوقت من العام.

تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا في حالات الطقس المستقر مع احتمالية تكون الضباب الخفيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى شمال البلاد والدلتا وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء سره الرياح أحيانا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وتنشط الرياح السطحية احيانا على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد تعمل على إثارة الغبار والأتربة ببعض المناطق من شمال وجنوب البلاد.