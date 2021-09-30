شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز Arcturus الروسي لتكنولوجيا الفضاء أن خبراءه يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال كبير الخبراء في المركز، أنطون ألكسييف: "يعمل مركزنا التابع لوزارة التعليم والعلوم الروسية حاليا على تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد، القمر سيساعد في مسح مناطق الأرض المغطاة بالجليد وسبر مناطق طريق بحر الشمال لضمان سلامة الملاحة" وفقا لما نقلته RT.

وأضاف "نعمل على تطوير القمر المشروع في إطار مشروع Arkokulus-01 الذي يتبناه مركزنا، هدفنا هو استحداث منظومة روسية تسمح لنا بمراقبة المناطق الشمالية على مدار الساعة، ومراقبة أحوال الطقس على طول طريق بحر الشمال، ومراقبة أحوال الجليد والطقس على طول هذا الطريق مهمة لضمان سلامة الملاحة وتطوير مناطق القطب الشمالي بشكل عام، من المفترض أن ينفذ المشروع خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".

وأشار ألكسييف إلى أن الخبراء في المركز انتهوا حاليا من مرحلة التصميم الأولي للقمر المذكور، ووفقا للدراسات الحالية فإن القمر سيكون من فئة الأقمار الصغيرة الحجم، وسيساعد أيضا في رصد الكوارث الطبيعية وفي عمليات البحث والإنقاذ.