أسرار تحديث أندرويد الجديد وميزة تجميد التطبيقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - كشفت شركة جوجل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن تحديث جديد لأنظمة أندرويد تعمل عليه ويستهدف تجميد التطبيقات على هواتف المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن ميزة تجميد التطبيقات، ستستهدف تلك التي لم يتم استخدامها لعدة أشهر، وذلك بسحب الأذونات المعطاة لها بدءا من الموقع مرورا بجهات الاتصال وصولا إلى التقويم والكاميرا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة مستويات الأمان؛ نظرا لأن كل تطبيق مثبت يمثل خطرا محتملا على الأمان والخصوصية؛ حيث يمكن أن ينطوي التطبيق على ثغرات أمنية يستغلها القراصنة في السيطرة على الجهاز الجوال.

تحديثات حتى أندرويد 6

وأشارت جوجل إلى أن هذا الإجراء الأوتوماتيكي يعد قياسيا مع أندرويد 11، ولكن نظرا لأن غالبية الأجهزة الجوالة لا تزال تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل، فإن الشركة تعمل أيضا على توفير وظيفة الأمان للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حتى الإصدار أندرويد 6.

ومن المقرر أن تصل وظيفة الأمان الجديدة إلى الأجهزة الجوالة من بداية شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل عبر تطبيق خدمات Google Play.

كما قد يكون من الضروري أن يقوم المستخدم بتنشيط الوظيفة في إعدادات أذونات التطبيق.

خصائص نظام التشغيل

وكانت جوجل قد أعلنت قبل أيام عن إضافة مجموعة خصائص جديدة إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، في التحديث الجديد للنظام.

وتضمن تحديث أندرويد الجديد إمكانية تحكم المستخدم في الهاتف والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه.

كما طرحت الشركة تحديثا لتطبيق لوك أوت والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص في العالم الطبيعي.

ويسمى التحديث الأول لنظام التشغيل أندرويد “كاميرا سويتشس” ويتيح رصد إيماءات الوجه باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم.

ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 إيماءات وهي النظر يمينا والنظر يسارا والنظر إلى فوق والابتسام ورفع الحاجبين أو فتح الفم، لكي يتصفح هاتفه.

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وتتيح للمستخدمين من ذوي المهارات المحدودة تصفح أجهزتهم بسهولة باستخدام أزرار قابلة للتعديل تسمى المفاتيح الطبيعية.

والآن فإنه مع خاصية كاميرا سويتشس، يمكن للمستخدمين مسح واختيار البنود الموجودة على هواتفهم دون استخدام أيديهم ولا أصواتهم. ويمكن استخدام هذه الخاصية إلى جانب المفاتيح التقليدية في الهاتف.