أبل تكشف عن جهاز الحاسوب macbook air

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف خبير تقني عن بعض تفاصيل الجيل الجديد من جهاز الحاسوب الشخصي المتميز من أبل ” M2 MacBook Air”.

وظهر الجيل الأول من جهاز M1 MacBook Air لأول مرة في خريف 2020، وسط ضجة كبيرة والكثير من النقد من جانب الخبراء.

وحسب الخبير الموثوق “مينج شي كيو”، الجهاز سيطرح الجيل الجديد من Apple Silicon بحلول الربع الثالث من عام 2022، بمعنى آخر قد يكون الجهاز محور المؤتمر السنوي الذي تقيمه في الخريف شركة أبل، وكانت قد كشفت خلاله عن هاتف آيفون 13 الجديد العام الجاري.

وسبق للخبير المسرب “كيو” أن أعلن عن موعد آخر حسب تغريداته، هذا الموعد الجديد مبكر عنه، و من المتوقع أن يتميز هذا الجهاز الجديد بإعادة تصميم هيكل مشابه لـ M1 iMac من حيث الأسلوب.

إصدار ملون من macbook air

وترددت أنباء تفيد بطرح نسخة 2022 المنتظرة من جهاز M2 MacBook Air، بعدة خيارات من الألوان.

وحسب موقع “ماك رومرز”، المتخصص بأخبار أجهزة ماك من أبل، فإن أحد الخبراء المختصين بشأن أبل تنبأ بطرح الإصدار الجديد من الحاسوب الشخصي من أبل بألوان مختلفة.

ويدعم هذا الادعاء تقرير سابق كانت نشرته “بلومبيرج”، عن خطط أبل لتقديم إصدار أكثر تطورا من أجهزة ” M2 MacBook Air”، سيكون لهذا الإصدار الجديد عدد من السمات المتميزة، من ضمنها طرحه بمعالج M2 أكثر تطورا، ويتوفر بخيارات متعددة من الألوان.

وحتى الآن تتحفظ أبل على أي تفاصيل تتعلق بهذا الإصدار المزمع من جهاز ” MacBook Air” متعدد الألوان، وحسب تغريدة للخبير “مينج تشي كيو” ستطرح أبل إصدار “ماك بوك إير” الجديد في 2022 بشاشة “ميني لد mini-led”.