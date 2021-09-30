فيديو.. شركة سويسرية تطلق أسرع شاحن لسيارة كهربائية في العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة (إيه.بي.بي) السويسرية للهندسة، اليوم الخميس، أسرع شاحن سيارة كهربائية في العالم، بينما تمضي الشركة، قدمًا في خططها لفصل ذلك النشاط، الذي ربما تصل قيمته إلى نحو 3 مليارات دولار، وطرحه للاكتتاب العام.

وقالت الشركة، إن ”شاحنها المعياري الجديد (تيرا 360)، يمكنه شحن ما يصل إلى 4 مركبات في وقت واحد، وشحن أي سيارة كهربائية في زمن لا يتعدى 15 دقيقة“.

وأضافت، (إيه.بي.بي)، أن الشاحن الذي يمكنه خلال أقل من ثلاث دقائق شحن السيارة بما يتيح لها قطع 100 كيلومتر، ”سيطرح في أوروبا بنهاية العام على أن يطرح في الولايات المتحدة ومنطقتي أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي في عام 2022“.

وكان رئيس الشركة التنفيذي، بيورن روزنجرين، قال في تموز /يوليو الماضي، إن ”البيانات الخاصة بالطرح العام الأولي لنشاط شحن السيارات الكهربائية ستكون جاهزة في الربع الرابع من هذا العام مع إمكانية تنفيذ الطرح المستهدف في مطلع 2022“.

وتشهد (إي.بي.بي) زيادة في الطلب على الشواحن وباعت أكثر من 460 ألف شاحن كهربائي في ما يزيد عن 88 سوقا منذ دخولها هذا المجال في 2010.

وتريد الشركة الاحتفاظ بحصة مسيطرة في نشاط الشحن الكهربائي، لكنها تسعى لفصل ذلك النشاط بما يساعدها في عمليات الاستحواذ على شركات في مجالي البرمجيات والأجهزة وجذب رأس المال بغية تحقيق نمو سريع.

وكانت ”رويترز“ ذكرت أن نشاط (إيه.بي.بي) لشحن المركبات، والذي بلغت مبيعاته 220 مليون دولار في 2020، قد تصل قيمته إلى نحو 3 مليارات دولار لدى طرحه للاكتتاب العام.

مجموعة إيه بي بي، هي مجموعة شركات سويسرية سويدية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيس في زيوريخ، سويسرا، تعمل بشكل رئيس في مجال الروبوتات، والطاقة، والمعدات الكهربائية الثقيلة، وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

وتحتل المجموعة المرتبة 341 في قائمة ”فورتشن غلوبال 500“ لعام 2018، إذ لم تغادر الشركة قائمة المجلة لمدة 24 عامًا.