تكنولوجيا: إيقاف تطوير إصدار 10.86 بوصة من جهاز OLED iPad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواردت شائعات عديدة في الأيام الاخيرة حول قيام شركة أبل بتطوير أجهزة OLED iPad بحجمين مختلفين؛ 10.86 بوصة و 12.9 بوصة. ومع ذلك، وفقًا لإحدى وسائل الإعلام الكورية، تم إيقاف تطوير الإصدار الأصغر.

ويعتقد المصدر أن هناك عدة أسباب وراء ذلك التوقف. فنظرًا لأن شركة سامسونج هي التي ستقوم بتصنيع الشاشات، طلبت أبل من الشركة إنتاج شاشات OLED ذات طبقتين بدلاً من طبقة واحدة، وهو التكوين الأكثر استخدامًا في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية اليوم.

وبالطبع، سيؤدي هذا إلى ارتفاع سعر شاشات OLED التي سيتم إنتاجها، مما يؤدي إلى تقليص هامش الربح أكثر. وتريد شركة أبل ايضًا أن تصنع شاشات LTPO لتحسين كفاءة الطاقة.

وقد تسبب هذا الطلب بدوره في تأخير كبير في الإنتاج الضخم لأنه يتطلب معدات إضافية لشاشات OLED مزدوجة الطبقة.

تعتقد أبل ان شاشات OLED مزدوجة الطبقة لها أهمية حيوية لأنها تطيل عمر الشاشات والأهم من ذلك أنها تسمح بتحقيق سطوع أعلى بشكل ملحوظ.

ومن ناحية أخرى، لا يزال جهاز iPad OLED إصدار 12.9 بوصة الأكبر في طريقه إلينا وتشير المصادر إلى أنه من المفترض طرحه في عام 2023 أو 2024.

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