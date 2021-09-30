اعتبارا من أول نوفمبر.. ’’واتساب‘‘ يتوقف على ملايين الهواتف (قائمة بالأنواع المتضررة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يتوقف تطبيق "واتساب" عن العمل على 43 طرازا من الهواتف الذكية القديمة، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، ما قد يمنع الملايين من الوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من أحبائهم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه اعتبارا من نوفمبر المقبل، سيفقد 43 طرازا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد أو iOS، على حد سواء، القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

وستصبح الهواتف الذكية المثبت عليها نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدار أقدم، غير متوافقة مع "واتساب"، بالإضافة إلى أجهزة iPhone المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

وفيما يلي قائمة الهواتف الذكية التي ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب:

-هواتف سامسونج: Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite - Core -Ace 2

-إصدارات إل جي: LG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II

-هاتف Sony Xperia

-هواتف هواوي: Ascend Mate و Ascend D2

- هواتف آيفون: iPhone SE - 6S - 6S Plus