شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معالجات إنتل قد تتبنى واحدة من أفضل ميزات Apple و iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تستخدم إنتل واحدة من أفضل ميزات معالجات Mac و iPhone في وحدات المعالجة المركزية المستقبلية الخاصة بها وفقا التسريبات جديدة، حيث قامت قناة Moore’s Law is Dead (MLID) على يوتيوب بتحميل مقطع فيديو يركز على وحدة معالجة الرؤية (VPU) في معالجات Intel القادمة ، والتي يمكن أن تتعامل مع مهام التعلم الآلي مثل ترقية الفيديو واستعادة الصور ذات التعريض الزائد وتحسين تحويل النص إلى كلام وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن VPU ، فأنت لست وحدك، إنها تأتي من شركة تدعى Movidius ، والتي استحوذت عليها Intel في عام 2016. إنها مشابهة للمحرك العصبي Neural Engine الذي تستخدمه آبل على رقائق سطح المكتب والكمبيوتر اللوحي M1 ، بالإضافة إلى تلك الموجودة في رقائق iPhone من iPhone 8 إلى iPhone 13 الذي تم إصداره مؤخرًا.

إنه في الأساس ذكاء اصطناعي، ولا يختلف عن نوى Tensor التي تظهر على بطاقات رسومات Nvidia RTX. تزعم الشائعات أن شركة إنتل تخطط لدمج وحدة المعالجة المركزية في معالجات Meteor Lake الخاصة بها ، والتي يُشاع إطلاقها في عام 2023.

وباستخدام تقنية التعبئة والتغليف Foveros ، تخطط إنتل للجمع بين عمليات تصنيع متعددة في شريحة واحدة، في الأساس، سيبدو كثيرًا مثل Apple M1. في العروض التي تعرضها Intel ، ستتميز المعالجات بقالب حساب حيث توجد وحدة المعالجة المركزية، ونظام على شريحة (SoC) يتضمن I / O ، و GPU، من المحتمل أن تعيش VPU في قالب الحساب حيث تنتقل Intel إلى عملية تصنيع أصغر باستخدام Meteor Lake.

وحاليًا تستفيد Apple من محركها العصبي Neural Engine في تطبيقات مثل Translate لترجمة تحويل النص إلى كلام في الوقت الفعلي واستعادة التفاصيل في صور HDR، تستخدمه أيضًا تطبيقات الجهات الخارجية مثل Seek، مما يساعد في التعرف على النباتات والحيوانات من صورة في غضون ثوانٍ.