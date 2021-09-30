تكنولوجيا: DxOMark يكشف عن توافق آداء الكاميرة في iPhone 13 mini و12 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت الإختبارات التي أجريت عبر موقع DxOMark على الكاميرة في هاتفي iPhone 13 mini و12 Pro Max عن توافق كلا الهاتفين في آداء الكاميرة.

تنطلق هواتف iPhone 13 Pro هذا العام بمستشعرات جديدة في إعدادات الكاميرة، حيث حصل إصدار iPhone 13 Pro على ترقية في المستشعرات مقارنة بالعام الماضي، بينما إقتصرت ترقبة ابل العام الماضي على إصدار 12 Pro Max.

كما قدمت ابل ترقية في مستشعر iPhone 13 mini الذي يضم مستشعر بحجم بيكسل 1.7 µm، وتقنية إزاحة المستشعر لتثبيت أكثر دقة.

وفي إختبارات DxOMark إستطاع هاتف iPhone 13 mini أن يسجل 130 نقطة في إختبارات الكاميرة، وهو آداء يتوافق مع إصدار الشركة السابق iPhone 12 Pro Max.

ويأتي Pro Max بميزة التكبير حتى 2.5 مرة بكفاءة أفضل بفضل عدسات telephoto، إلا أن معالج Apple A15 في الإصدار الجديد يدعم معالجة الفيديو بكفاءة وسرعة أكبر.

ويتوافق هاتفي iPhone 13 mini و 12 Pro Max في آداء الصور الثابتة حيث سجل كلاهما 138 نقطة، كما يدعم الهاتفين ميزة الضبط التلقائي بدقة، من جانب أخر سجل 13 mini في إختبارات الفيديو 117 نقطة، بينما حقق iPhone 12 Pro Max عدد 113 نقطة.

ويأتي هاتف iPhone 13 Pro في المركز الرابع في تصنيف آداء الكاميرة في DxOMark حيث سجل 137 نقطة، بينما يتفوق هاتفي هواوي P50 Pro وMate 40 Pro في إختبارات الكاميرة ب 144 نقطة، كما إستحوذ 13 Pro على المركز الأول في تسجيل الفيديو بعدد 119 نقطة.

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