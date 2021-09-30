تكنولوجيا: صور مسربة تؤكد على سعة البطارية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث الصور المسربة على سعة البطارية المميزة لهاتف Galaxy S22 المرتقب من العملاق الكوري، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة 3700 mAh.

تستمر التسريبات في تسليط الضوء على سلسلة Galaxy S22 المرتقب إطلاقها في بداية العام المقبل، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S22 يأتي بحجم أصغر من Galaxy S21، لذا كان من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بسعة أقل.

ولقد أكدت الصورة المسربة بالفعل على أن قدرة بطارية في الإصدار المرتقب مميزة بسعة أقل، حيث تظهر البطارية في “SafetyKorea”بنموذج رقم EB-BS901ABY، وقدرة 14.35 Wh، وهي قدرة أقل من الإصدارات السابقة Galaxy S21 وGalaxy S20، حيث جاءت هذه الإصدارات بقدرة بطارية 4000 mAh، لذا يتم خفض السعة في إصدار العام المقبل حتى 300 mAh.

من جانب أخر تحقق الإصدارات الجديدة تقدم في عمر البطارية، حيث إرتفع عمر البطارية من S20 الذي سجل عمر شحن 71 ساعة مع دقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120 Hz، بينما إستطاع Galaxy S21 أن يسجل عمر شحن 93 ساعة.

يذكر أن هاتف Galaxy S22 Plus يأتي بسعة بطارية 4500 mAh، بينما يأتي إصدار Galaxy S22 Ultra بسعة بطارية 5000 mAh، لذا فإن إصدار Plus يأتي بسعة أقل للبطارية من الإصدار السابق بمقدار 300 mAh.

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