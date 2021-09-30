شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خرائط جوجل تسهل رؤية حرائق الغابات وتغطية الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي خرائط جوجل على ميزات جديدة من شأنها أن تسهل على المستخدمين رؤية حرائق الغابات ومظلة الأشجار والمواقع بدون عناوين رسمية، تهدف جميعها إلى مساعدة المجتمعات على أن تكون "أكثر أمانًا واستدامة وقابلية للاكتشاف" وفقًا للشركة.

وأعلنت جوجل أن طبقة جديدة من حرائق الغابات على الخرائط ستبدأ في الظهور على مستوى العالم هذا الأسبوع، سيظهر معظم الحرائق الرئيسية ، التي تؤدي إلى عمليات الإخلاء ، في جميع أنحاء العالم.

ستشير الطبقة إلى مكان الحرائق وإلى أي مدى انتشرت، من خلال النقر على أي حريق هائل واحد، يمكن للمستخدمين رؤية المزيد من المعلومات، مثل عدد الأفدنة التي تم حرقها، والنسبة المئوية للحريق الذي تم احتواؤه، والروابط إلى موارد الطوارئ المحلية.

ويتم تحديث الخريطة كل ساعة تقريبًا، ويستخدم البيانات التي تم جمعها بواسطة الأقمار الصناعية والتي تتم معالجتها بعد ذلك بواسطة منصة التحليل الجغرافي المكاني من Google Earth Engine.

وفقا لتقرير نقلته Theverege فإنه يعتمد على ميزة جربتها جوجل د في كاليفورنيا في عام 2019 وتوسعت لتشمل بقية الولايات المتحدة في عام 2020.

وسمح هذا الطيار للناس في الولايات المتحدة برؤية الحدود المتغيرة لحريق هائل قريب في الوقت الفعلي تقريبًا ولكنه لم يسمح للمستخدمين لعرض أكثر من حريق في وقت واحد. كان ذلك مقيدًا لأن الحرائق المتعددة يمكن أن تندلع في نفس الوقت داخل نفس المنطقة خلال موسم الحرائق ، الذي يزداد طولًا وأكثر كثافة في غرب الولايات المتحدة نتيجة لتغير المناخ.

لن يقتصر الأمر على المستخدمين في الولايات المتحدة الآن من الحصول على نظرة شاملة للحرائق الكبرى القريبة ؛ سيتمكنون أيضًا من رؤية حرائق صغيرة على الخريطة - وهي ميزة غير متوفرة بعد في أجزاء أخرى من العالم. يمكن أن تمتلك أستراليا وبعض المواقع الأخرى هذه الإمكانية "في الأشهر المقبلة" كما تقول Google.

ويمكن تحديثه فقط عندما يكون المستخدم متصلاً بالإنترنت ، مما يطرح مشاكل عندما تتسبب حرائق الغابات في انقطاع خطوط الكهرباء والأبراج المحمولة .

تم تصميم التحديثين الآخرين اللذين أعلنتهما جوجل بشكل أساسي لمنح الحكومات المحلية أدوات تخطيط ورسم خرائط أفضل.

أطلقت جوجل العام الماضي Tree Canopy Lab في لوس أنجلوس لمساعدة المدينة في تحديد المواقع التي تحتاج إلى المزيد من الأشجار، يعد الحصول على المزيد من المساحات الخضراء لتلك الأحياء إحدى الطرق لمنع الأمراض المرتبطة بالحرارة والموت في الأماكن الأكثر عرضة خلال موجات الحر. يمكن أن تختلف درجات الحرارة في الواقع من حي إلى آخر بناءً على مقدار المساحات الخضراء الموجودة لديهم.

تقول جوجل إن Tree Canopy ستكون متاحة في أكثر من 100 مدينة أخرى في عام 2022 ، بما في ذلك Guadalajara ولندن وسيدني وتورنتو، يرسم كثافة الغطاء الشجري باستخدام الصور الملتقطة بالطائرة لخرائط جوجل.