شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجنب هذه الأخطاء فى شحن أجهزة آيفون حتي لا تتعرض للحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجهزة آيفون هي أجهزة آمنة للغاية ولكن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى اشتعال النيران فيها لذا لقد جمعنا بعضًا من أكبر أخطاء iPhone التي تحتاج إلى تجنبها إذا كنت لا ترغب في اشتعال أجهزتك باهظة الثمن وفقا لما نقله موقع Thesun ومنها:

- تجنب استخدام شواحن الطرف الثالث، حيث تزود آبل جهاز آيفون الخاص بك بشاحن، وتبيع البدائل من خلال متجرها.

- كن حذرًا جدًا من استخدام كبلات أو محولات تابعة لجهات خارجية، قد يتم تصنيعها بثمن بخس وبدون معايير سلامة مناسبة.

تقول شركة آبل: "قد يؤدي الشحن باستخدام مثل هذه المحولات إلى خطر الموت أو الإصابة" وفقا لتقرير Thesun، حتى أن الشاحن المعيب قد يتسبب في نشوب حريق في حالة تعطله.

- لا تستخدم كابل تالف.

- كن حذرًا إذا كنت تستخدم كابلًا تالفًا أو مكسورًا أو مهترئًا وما إلى ذلك.

- تحذر آبل من أن "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة ، أو الشحن عند وجود الرطوبة، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف iPhone أو أي ممتلكات أخرى".

- إذا كان لديك كابل أو محول تالف فما عليك سوى استبداله.

- لا تنجذب للاستمرار في استخدام كبل مهترئ، وإلا فقد يكون ذلك في غاية الخطورة.

- لا تستبدل بطارية iPhone بنفسك.

توضح Apple على موقعها على الإنترنت: "لا تحاول استبدال بطارية iPhone بنفسك.

"يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون في iPhone بشركة آبل أو مزود خدمة معتمد.

"قد يؤدي الاستبدال أو الإصلاح غير الصحيح إلى تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث إصابة."

يمكن أن تحرقك البطارية شديدة السخونة وقد تشتعل النيران في بطارية ليثيوم أيون تالفة.

- لا تنم على الجهاز.

- كن حذرًا عند شحن iPhone طوال الليل، إذا كنت تنام عادةً في السرير، فتأكد من عدم توصيله بالكهرباء.