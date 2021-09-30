شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي هواتف آيفون واندرويد التي سيتم حظرها من واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع Thesun أن واتساب على وشك حظر ملايين الهواتف الذكية القديمة وسيتم الأمر في غضون أسابيع قليلة فقط، مما سيؤثر على كل من iPhone و Android.

وسيحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى شراء هاتف جديد أو تحديث برامجهم إذا استطاعوا.

سيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جدًا بحيث لا يمكن تحديثها - مما يجبرهم على الدفع مقابل الهواتف الذكية الجديدة.

الموعد النهائي هو 1 نوفمبر، وعند هذه النقطة سيتم حظر مستخدمي الهاتف المتأثرين من WhatsApp.

تم حظر هواتف Android - ما هي الهواتف المتأثرة؟

من المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية.

بالنسبة لمستخدمي Android ، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث.

هذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إليها، بما في ذلك Samsung Galaxy S3 و Huawei Ascend Mate.

تعرف على كيفية التحقق من إصدار Android الخاص بك

بالنسبة إلى Apple ، ستفقد إمكانية الوصول إلى iPhone 4S أو أقدم.

هذا لأنه لا يمكن تثبيت iOS 10 على iPhone 4S أو أقدم.

وإذا لم تقم مطلقًا بتحديث iPhone 6S أو iPhone 6S Plus أو iPhone SE (2016) - أو متغيرات iPhone 5 و iPhone 6 - فستفقد إمكانية الوصول حتى تقوم بالتحديث.

ولكن يمكنك تحديث جميع الطرز الثلاثة إلى iOS 15 - أحدث إصدار - والاستمرار في الوصول إلى WhatsApp.

على iPhone ، انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج للعثور على إصدار iOS الخاص بك.

لماذا يقوم WhatsApp بحظر الهواتف القديمة؟

تتوقف شركات التكنولوجيا بانتظام عن دعم الأجهزة القديمة.

فعلت جوجل ذلك تمامًا مع هواتف اندرويد القديمة لـ Gmail و YouTube وخرائط Google.

في بعض الأحيان يرجع السبب في ذلك إلى أن استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة جدًا من iOS أو Android ليس فعالاً من حيث التكلفة.

هذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت نسبة صغيرة فقط من المستخدمين يقومون بتشغيل هذه الإصدارات القديمة من البرامج.

يمكن أن يمثل استخدام البرامج القديمة أيضًا مخاطرة أمنية كبيرة - لذلك من المهم أن تقوم بالتحديث أو الترقية إذا لم تستطع ذلك.