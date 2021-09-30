تكنولوجيا: شاشة هاتف iPhone 13 Pro Max تحصد المركز الأول في DisplayMate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصدت شاشة هاتف iPhone 13 Pro Max لقب أفضل شاشة في DisplayMate بعد إجراء عدد من الإختبارات على الشاشة.

يضم هاتف iPhone 13 Pro Max شاشة ProMotion الجديدة، ولقد إختبرت كفاءة هذه الشاشة في DisplayMate مؤخراً، حيث جاءت النتائج الإيجابية لتؤكد على أن ابل قدمت أفضل شاشة في إعلى إصدار من سلسلة هواتفها هذا العام.

أيضاً حصلت شاشة iPhone 13 Pro Max على تصنيف A+ في DisplayMate، وهو التصنيف ذاته الذي حصل عليه إصدار 12.

ولقد أكدت التقارير على أن شاشة هاتف iPhone 13 Pro Max تخضع لمعايرة الألوان والتباين داخل المنشأة الصناعية.

من جانب أخر يدعم الهاتف عرض محتوى sRGB و DCI-P3 بأعلى دقة، كما حصل الهاتف على 0.5 JNCD في إختلاق الألوان عن الرؤية بالعين المجردة.

أيضاً أكد الإختبارات على أنه مع تمكين السطوع مع لون أبيض كامل إستطاعت الشاشة أن تقدم سطوع يصل إلى 1051 nit مع التدرجات اللونية sRGB و DCI-P3، ويصل السطوع التلقائي إلى 846 nit.

كما يصل السطوع إلى 1200 nit في محتوى HDR، بشكل خاص مع دعم الهاتف لتنقية HDR10 وDolby Vision.

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