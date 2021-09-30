شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتعامل مع توقف وظيفة التعليقات الخاصة بك علي محتوى فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور فيسبوك حول التفاعل لذا قد يكون محيرًا ومحبطًا عندما تجد أنك فقدت وظيفة التعليق الخاصة بك، ومع ذلك هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك غير قادر على التعليق على محتوى Facebook وقمنا بتجميع بعض المشكلات الأكثر شيوعًا وفقا لموقع Thesun.

لماذا لا أستطيع التعليق على أي شيء في الفيسبوك؟

إذا وجدت أنه لا يمكنك التعليق على أي شيء فعليًا على Facebook ، فقد ترغب في البدء من الأساسيات.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق أو قم بتحديث الصفحة على سطح المكتب.

يمكنك أيضًا محاولة تسجيل الخروج قليلاً وإعادة تسجيل الدخول.

بعد ذلك تحتاج إلى التفكير فيما إذا كان المستخدم قد منعك من التعليق أو ما إذا كنت تحاول التعليق على منشور لا يسمح بأي تعليقات.

أحيانًا يستخدم الأشخاص ميزة مراجعة الجدول الزمني مما يعني أنه يتعين عليهم الموافقة على كل تعليق قبل أن يتمكن الآخرون من رؤيته.

عندما تعلق على منشور صديق لديه هذه الميزة قيد التشغيل، فسوف يتلقى إشعارًا بشأن تعليقك ويمكنه الموافقة عليه أو رفضه.

يقوم بعض الأشخاص أيضًا بتعيين إعدادات Facebook الخاصة بهم بحيث لا يتمكن سوى الأصدقاء أو أشخاص معينين من التعليق.

لماذا لا يمكنني التعليق على فيديو مباشر على Facebook؟

يوضح Facebook: "لدى مذيع الفيديو المباشر القدرة على تطبيق إعدادات الإشراف على التعليقات التي قد تحد من قدرة المشاهد على التعليق على الفيديو المباشر الخاص به."

ويمضي في ذكر عدة أسباب لعدم تمكنك من التعليق على فيديو مباشر على Facebook.

ويتضمن ذلك حقيقة أنه لا يمكنك التعليق إلا مرة واحدة كل عشر ثوانٍ ، ويجب أن تعلق على الأقل 100 حرف ويجب أن تكون قد تابعت البث لمدة تزيد عن 15 دقيقة وكان لديك حسابك لأكثر من أسبوعين.

كل هذه العوامل يمكن أن تعمل على منع الأشخاص من إنشاء حسابات مزيفة لمجرد التصيد.

قد تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في جهاز بث.

كما لا يزال بإمكانهم حذف تعليقاتك أو منعك من التعليق.