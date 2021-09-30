شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. معرفة هل تم إلتقاط "سكرين شوت" لـ"ستوري" فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيس بوك هو أحد منصات الوسائط الاجتماعية الشهيرة حيث يمكنك البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك، وهناك يمكنك إنشاء منشورات قصيرة العمر تُعرف باسم "القصص" لا تبقى بشكل دائم في ملفك الشخصي، ونظرًا لأن هذه القصص تختفي بعد 24 ساعة، يمكن لأي شخص التقاط لقطة شاشة للاحتفاظ بسجل لها ولن يتم إخطارك بذلك.

هل يمكنك معرفة عدد المرات التي شاهد فيها شخص ما قصتك على فيس بوك؟

لا، لا يمكنك معرفة عدد مرات مشاهدة قصتك على فيس بوك، ومع ذلك، ستعرف عدد المشاهدات على منشور فيس بوك الخاص بك.

هل يمكن لأي شخص معرفة ما إذا كنت أرى ملفه الشخصي على فيس بوك؟

لا، لا توجد طريقة لمعرفة من إذا كنت شاهدت الملف الشخصي لأحد على فيس بوك، حتى تطبيقات الطرف الثالث تفشل في توفير هذه الوظيفة.

كيف يمكنك أن ترى من يرى قصصك على الفيسبوك؟

للتحقق من من شاهد قصتك على فيس بوك، تحتاج إلى الانتقال إلى قسم من قصتك والنقر على خيار "عدد المشاهدين"، سينقلك هذا إلى صفحة جديدة حيث ستتمكن من معرفة من هم مشاهدو قصة فيس بوك.

هل يخبرك فيس بوك بمن شاهد الفيديو الخاص بك؟

لا، لا يُعلم فيس بوك من شاهد الفيديو الخاص بك، ومع ذلك، إذا كنت تقوم بعمل فيس بوك Live، فستعرف من ينضم إلى الفيديو المباشر ويتفاعل معه.

هل يمكن للناس رؤية إعجابك بقصة شخص ما على فيس بوك؟

نعم، يمكنك معرفة من أبدى إعجابًا بقصتك على فيس بوك أو رد عليها أو أرسل رسالة إليها.