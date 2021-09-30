شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب على وشك الحصول على ثلاث ميزات جديدة بما في ذلك "إخفاء نفسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يحصل تطبيق واتساب، على العديد من الميزات الجديدة الضخمة - بما في ذلك القدرة على "إخفاء" نفسك عن أشخاص محددين.

لقد جمعنا بعضًا من أكبر الإشاعات والميزات المسربة وقيد الاختبار وفقا لموقع Thesun.

لا نعرف بالضبط متى ستصل هذه الميزات، ولكن من المحتمل أن تصل هذا العام - نظرًا لكيفية عمل عملية اختبار WhatsApp عادةً.





آخر ظهور

يقوم WhatsApp حاليًا باختبار القدرة على إخفاء حالة آخر ظهور لجهات اتصال محددة.

هذا يعني أنه يمكنك السماح لبعض الأشخاص بمعرفة آخر مرة كنت متصلاً بها على الإنترنت - واستبعاد آخرين.

وإذا كنت لا تشارك آخر ظهور لك مع الأشخاص، فلن تتمكن من رؤية حالة آخر ظهور لهم أيضًا.

ملصقات مخصصة

يعمل WhatsApp أيضًا على ميزة تتيح لك إنشاء ملصقاتك الخاصة.

ستتمكن من تحويل الصور إلى ملصقات - ثم مشاركتها مع الأصدقاء.

الأهم من ذلك أنه سيتم إرساله كملصق وليس صورة، لذلك لن يؤدي إلى انسداد مساحة الهاتف على أجهزة المستلمين.

توقع رؤية الكثير من الملصقات المخصصة المرحة في المستقبل القريب.

جودة عالية

ربما يكون أحد أكثر التحديثات إثارة هو التحسن المشاع في جودة الوسائط.

يقوم WhatsApp حاليًا بضغط الصور ومقاطع الفيديو لتوفير المساحة وتحسين سرعات النقل.

هذا يقلل من جودتها ويمكن أن يجعلها تبدو أسوأ في بعض الأحيان - خاصة عندما يتعلق الأمر بالفيديو.

ولكن من المتوقع أن يتيح لك التطبيق قريبًا تحديد ما إذا كنت تريد إرسال وسائط مضغوطة أو "أفضل جودة".