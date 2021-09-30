شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن عن روبوت يتجول فى المنزل ويقدم خدمة رعاية المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Amazon عن عدد من المنتجات خلال حدث إطلاق منتجاتها في فترة الخريف، تم تجهيز الروبوت المنزلي Astro بشاشة دوارة يتم تثبيتها على قاعدة بعجلات، صممت Amazon الروبوت ليبدو متحركًا وودودًا، بعيون وحركات جسدية معبرة تستجيب لتفاعل المستخدم وفقا لما نقله موقع CNBC.

ويمكن للروبوت أن يتحرك بمفرده من غرفة إلى أخرى ويكون قادرًا على التنقل حول الأشياء الموجودة على الأرض، ويحتوي الروبوت أيضًا على ميزات الأمان والسلامة.

فمن خلال التكامل مع شركة Ring الأمنية المنزلية الذكية التابعة لشركة Amazon، تستطيع Astro القيام بدوريات ذاتية في منزل المستخدم أثناء تواجده بعيدًا، ويمكنه الإبلاغ عن الدخلاء المحتملين والاستماع إلى أشياء مثل الزجاج المكسور أو أجهزة إنذار الدخان عبر ميزة تسمى Alexa Guard.

وأعلنت Amazon عن اشتراك جديد يهدف إلى مساعدة المستخدمين على رعاية الأقارب المسنين، ويتضمن خطًا ساخنًا للطوارئ، واكتشاف السقوط واكتشاف النشاط.

وكل هذه الخدمات متكاملة ويتم تسليمها من خلال جهاز Amazon Echo.

وقالت Amazon إن المستخدمين سيكونون قادرين على تلقي إشعارات بالتحركات التي تحدث، على سبيل المثال، إشعار بالدفع عندما يستيقظ أحد الوالدين المسنين، وسيتمكن المستخدمون الأكبر سنًا من الوصول على مدار الساعة إلى خط مساعدة طوارئ احترافي.

وتبلغ تكلفة Alexa Together 19.99 دولارًا شهريًا، وسيتمكن العديد من المستخدمين من الحصول على نسخة تجريبية لمدة 6 أشهر.

طائرة Amazon Ring الأمنية بدون طيار متاحة الآن للشراء عن طريق الدعوة، يُطلق عليها "Always Home Cam"، وتبلغ تكلفتها 249.99 دولارًا وهي كاميرا داخلية مستقلة تطير في جميع أنحاء المنزل، مما يتيح للمستخدمين رؤية منزلهم عندما يكونون بعيدًا.

كما أطلقت الشركة أيضًا إصدارًا من خدمات الأمان Ring لمواقع العمل وخدمة تسمى Ring Virtual Security guard والتي تدمج خدمة أمان تابعة لجهة خارجية مع أجهزة Ring.

وأعلنت Amazon عن جهاز تعقب صحي جديد يتنافس مع Google FitBit و Apple Watch، يطلق عليه Halo View، وسيباع بسعر 79.99 دولارًا.

لم تكن أجهزة تتبع اللياقة من أمازون السابقة تحتوي على شاشة عرض، ولكن هذا النموذج يأتي مع شاشة ملونة.

ويأتي الجهاز مع اشتراك مجاني لمدة عام واحد، والذي يتضمن الآن فصول لياقة يتم تقديمها عبر الفيديو، وتقول Amazon إن لديها مئات التدريبات.

كما سيشمل اشتراك Halo أيضًا مدربًا للتغذية يجمع بين قوائم البقالة واقتراحات تخطيط الوجبات الصحية.

أعلنت Amazon عن منتج جديد يستهدف الأطفال يجمع بين مكالمات الفيديو والألعاب القادمة من جهاز عرض.

وقالت Amazon إن الهدف هو جعل مكالمات الفيديو أكثر جاذبية للأطفال.