شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتح باب التقدم للإصدار الثالث من "مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت شركة جوجل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا للتقديم إلى الإصدار الثالث من "مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من يناير العام القادم، وعلى الشركات المهتمّة التقديم عبر الموقع الرسمي للبرنامج قبل 14 أكتوبر 2021.

وعبر الإنترنت ومن خلال بثّ مباشر على YouTube، حاز المشاركون بالإصدار الثاني بعرض أفكارهم ومشاريعهم التي طوّروها خلال البرنامج وبمساعدة من مختلف الخبراء، أمام عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار وأخرى ممثّلة لمنظمات تدعم الشركات الناشئة في أنحاء المنطقة من ضمنها شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار (Egypt Ventures) ووكالة التنمية الرقمية في المغرب (ADD).

وتعليقًا على العرض، قال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google: "نحن سعداء جدًا بأداء الشركات المبهر ليلة أمس، ونهنّئ جميع الخرّيجين الاثني عشر: Bankiom (الإمارات)، إيجارو (السعودية)، الكوتش (مصر)، FreshSource (مصر)، حقوقي (مصر)، Invygo (الإمارات)، موسوعة (الأردن)، MyTindy،(المغرب) OTO (السعودية)، صبّار (السعودية)، SINC (البحرين)، وZammit (مصر). نتطلّع لمتابعة مسيرة تلك الشركات الرائدة في المستقبل القريب وإمكانية دمجها لمختلف التقنيات سعيًا لإيجاد حلول إبداعية طويلة المدى."

"مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هو برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر، يستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A) في المنطقة. واستجابةً للصدى الذي تلقّاه آخر إصدارين من البرنامج وحتّى بعد انتهائه، سيتمّ الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة المختارة للمشاركة في الإصدار الثالث، وذلك في نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي.

شروط التقديم إلى "مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتشمل شروط الأهلية أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي. ويتم الأخذ في الاعتبار أيضًا المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين، فضلًا عن استعدادها لاستخدام أحدث التقنيات من أجل حلّ التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

وسيتضمّن البرنامج تقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسّسي الشركات الناشئة بشأن التحديات التقنية والمهنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في ورش عمل حول تكنولوجيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدم واكتساب العملاء ومهارات القيادة.

وسيحصل المشاركون أيضًا على جلسات تدريبية فردية من خبرائنا ومن شركات تقنية أخرى لمساعدتهم على الترويج لأفكارهم لدى المستثمرين بعد انتهاء البرنامج.