شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro و iPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 13 Mini كما يلى:
-هاتف iPhone 13 Pro
-هاتف iPhone 13 Pro
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل:iOS (15.x) .
البطارية: بقوة 3125 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
-هاتف iPhone 13 Mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل:iOS (15.x) .
البطارية: بقوة 2227 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.