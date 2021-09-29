بقع على كوكب المشتري قادرة على ابتلاع الأرض؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

رصد تليسكوب “هابل” الفضائي حدثاً مثيراً على كوكب المشتري في إحدى البقع المرعبة التي يقدر العلماء أنها “قادرة على ابتلاع كوكب الأرض”.

حيرت البقعة الحمراء المثيرة (Great red spot) على كوكب المشتري، التي يطلق عليها بعض الخبراء وعلماء الفلك لقب “عين المشتري الغاضبة” لأنها تميزه عن باقي كواكب المجموعة الشمسية، منذ رصدها لأول مرة في عام 1665، حيرت علماء الفلك بسبب حجمها الهائل والعظيم واستمراريتها الغريبة.

“كارثة” في المشتري قادرة على ابتلاع الأرض

حدد العلماء بعد مدة من الدراسة طبيعة هذه البقعة الغريبة، حيث أكدت الأبحاث المبنية على نتائج رصد عدسات التلسكوبات والأقمار الصناعية أن هذه البقعة الحمراء العظيمة ماهي إلا “إعصار مستعر يبلغ عرضه 10000 ميل (16093.4كم)، كبير بما يكفي لابتلاع الأرض (حيث يبلغ قطر الأرض 12756 كم فقط)، ويعتبر أكبر إعصار مرصود في المجموعة الشمسية.

العلماء يرصدون تغيرات غريبة داخل “العين الغاضبة”

بحسب المقال المنشور في “businessinsider” رصد علماء الفلك منذ بدء متابعة حركة هذه الدائرة قبل 150 عاما، أنها تتقلص ويصبح شكلها أقرب لشكل الدائرة المثالي بدلا من الشكل البيضوي.

“هابل” يرصد تغيراً غامضاً آخر في “عين المشتري”

قام عالما الكواكب مايكل وونغ، وآمي سيمون، بتحليل بيانات “هابل” على مدى عقد من الزمن، التي توثق سرعة الرياح في البقعة الحمراء العظيمة، التي يمكن أن تتجاوز 400 ميل في الساعة (643,736 كم).

وقال الباحث وونغ من جامعة كاليفورنيا في بيان نشر على “astronomy”، “عندما رأيت النتائج في البداية، سألت “هل هذا منطقي؟ لم ير أحد هذا من قبل… لكن هذا شيء لا يستطيع فعله سوى هابل. طول عمر هابل ورصده المستمر يجعل هذا الكشف ممكنًا”.