شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جلسة استماع بمجلس الشيوخ الامريكى الأسبوع المقبل للإبلاغ عن مخالفات بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن أحد المبلغين عن المخالفات على فيسبوك سيدلي بشهادته في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل حول ما وصفه أحدهما بـ "التأثيرات السامة" لشركة التواصل الاجتماعي على المستخدمين الشباب.

وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، رئيس لجنة فرعية تابعة للجنة التجارة بمجلس الشيوخ: "ستكون شهادة هذا المبلغ عن المخالفات حاسمة لفهم ما عرفه فيسبوك عن التأثيرات السامة لمنصاته على المستخدمين الشباب، عندما عرفوا ذلك، وماذا فعلوه حيال ذلك"، وذلك بحسب بيان أعلن عن جلسة ستعقد في 5 أكتوبر.

وقالت السناتور مارشا بلاكبيرن، العضو الجمهوري الأعلى في اللجنة الفرعية، إن فيسبوك لديه الكثير من الحساب، فيما لم يرد فيس بوك على الفور على طلب للتعليق.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان موقع Instagram، خدمة مشاركة الصور المملوكة لشركة Facebook، أنها توقفت مؤقتًا عن تطبيق جديد تنشئه للأطفال وسط انتقادات متزايدة من المشرعين الأمريكيين وجماعات المناصرة، ولم يذكر بيان أعضاء مجلس الشيوخ أي معلومات عن المبلغين.