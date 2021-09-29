شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ستسمح لشركة Epic Games وأمازون بالتواجد بمتجر التطبيقات الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إنها ستسمح لشركة Epic Games وAmazon وشركات أخرى بدمج متاجر التطبيقات الخاصة بهم في سوق التكنولوجيا العملاقة، مما يمنح المزيد من الخيارات لمطوري الطرف الثالث.

وقالت الشركة أيضًا إنها لن تأخذ جزءًا من إيرادات مطوري التطبيقات، عندما تدير التطبيقات أنظمة الدفع الخاصة بها داخل التطبيق، فيما غرد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games: "تقود Microsoft الصناعة مرة أخرى إلى الأمام مع Windows، وهي الآن منصة مفتوحة بمتجر مفتوح".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دخلت فيه Epic Games وأبل في نزاع قانوني منذ العام الماضي عندما حاول مبتكر "Fortnite" تجاوز رسوم أبل البالغة 30% على بعض عمليات الشراء داخل التطبيق على App Store من خلال إطلاق التطبيق الخاص به داخل التطبيق، ونظام الدفع.

لطالما انتقد المطورون عمولات أبل التي تتراوح بين 15% و30% على العديد من مشتريات App Store، وهو ما يراه بعض المطورين على أنه عملية تدقيق تطبيقات مبهمة وغير متوقعة.