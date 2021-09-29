شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون جديد بكوريا الجنوبية يهدد شركتى جوجل وأبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول تنظيمي اليوم الأربعاء بكوريا الجنوبية، إنه طُلب من شركتي أبل وألفابت "جوجل"، تسليم خطط الامتثال لقانون كوري جنوبي جديد بحلول منتصف أكتوبر، يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

ولم يكن لدى آبل وجوجل تعليق فوري، فيما ستقوم هيئة الاتصالات الكورية قريباً بوضع قانون تنفيذي سيصاحب تعديل قانون أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد، وقد دخل معظم القانون الجديد حيز التنفيذ في منتصف سبتمبر.

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تتم صياغة قانون التنفيذ في غضون ستة أشهر أو ربما قبل ذلك.