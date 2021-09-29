Ring Alarm Pro من أمازون يجمع بين نظام أمان مع جهاز توجيه

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Ring للمنزل الذكي وأنظمة الحماية والمراقبة عن الجيل الجديد من جهازها الشهير Ring Alarm. وهي شركة تابعة لشركة أمازون كما هو معروف. ويدمج الجهاز الجديد Ring Alarm Pro بين مميزات أجهزة Ring Alarm مع موجّه واي-فاي Eero في نفس الوقت.

ونظرًا لأنه يقدم الآن خواص موجهات الواي-فاي فإن الجهاز قد أصبح قادر على القيام بعمل نسخ احتياطية على مدار الساعة لمحتوياته، إلى جانب أن المحتوى يتم معالجته بشكل محلي بالكامل دون أن يتم إرساله إلى خوادم الشركة.

ويهدف الجهاز لتقديم تجربة متكاملة لأنظمة الحماية المنزلية خصوصًا في ظل قدومه مع مميزات الأمن الرقمي نظرًا لأن الواي-فاي قد أصبح مدمجًا فيه. إلى جانب تقديم معالج جديد مدمج. ويتمكن جهاز أمازون الجديد Ring Alarm Pro من الاتصال تلقائيًا بكاميرات Ring.

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ويأتي جهاز Ring Alarm Pro بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا فقط للقطعة الأساسية أو بسعر 299.99 مع ثمان قطع أمنية مدمجة وهي التي تشمل مستشعرات التواصل، ومستشعرات الحركة، والمزيد. وحسبما أوضحت أمازون فإن المستخدم سيكون قادر على التبديل بين الإصدار السابق والإصدار الحالي بسهولة.

ويأتي الجهاز مع خدمة إضافية تحمل الاسم Ring Protect Pro والتي تكلف 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا. وقد كشفت الشركة أيضًا عن نسخة محمولة من Ring Alarm Pro مخصصة لأماكن العمل مثل مواقع البناء.

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Ring Alarm Pro من أمازون

يستفيد الجهاز من قدرات Eero Wi-Fi والتي تسمح باستمرار عمل الإنترنت حتى في الأماكن التي يصعب فيها ذلك. وبشكل عام فإن الدمج بين خدمات الأمان والمراقبة وبين الإنترنت هي خطوة مثالية من أمازون و Ring.

وتتوفر خدمة Ring Protect Pro السابق ذكرها بأسعار متباينة تبدأ من ثلاثة دولارات للشهر وتصل إلى 20 دولارًا، إلا أنها تتوفر فقط في الولايات المتحدة حاليًا. علمًا بأن الجهاز سيباع أولًا في الولايات المتحدة أيضًا. وأصبح الجهاز يدعم الآن كلًا من منافذ Ethernet وتقنية بلوتوث و Wi-Fi 6 والمزيد.

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وقد تم تزويد الجهاز الجديد بتقنيات Eero 6 والتي تدعم سرعات تصل إلى 900Mbps على مدة 1,500 قدم مربّع، وتتوفر تقنية Eero Secure أيضًا لمشتركي خدمة Ring Protect Pro وهي التي تضيف طبقة حماية إضافية لاتصال الإنترنت.

وتعتبر واحدة من أكبر الترقيات التي ظهرت مع الإصدار الجديد هي إمكانية تشغيل قاعدة Ring Alarm Pro كقاعدة أساسية لإدارة الكاميرات الموزعة ضمن المكان. كما أن الشركة تقدم خدمات إضافية عديدة. إلى جانب التخزين المستمر والتكامل مع أجهزة أمازون الأخرى.