أمازون تتيح لشركة خارجية مراقبة كاميرات الأبواب نيابة عنك

دبي - يزن راشد - كشفت شركة أمازون، من خلال شركة Ring الفرعية، عن أحدث المفاهيم المتعلقة بمراقبة المنزل. وذلك حيث إن الشركة تسمح الآن لموظفين متخصصين بمراقبة المنزل نيابةً عنك. ويتم تقديم الخدمة الجديدة باشتراك شهري، وهي تحمل الاسم Virtual Security Guard.

وحسبما كشفت الشركة، تحتاج الخدمة الجديدة لنظام مراقبة وحماية المنزل Ring Alarm سواء من الجيل الأول، أو الثاني، أو الجيل الجديد والذي كشفت عنه الشركة يوم أمس. وتكلف الخدمة اشتراك شهري قدره 99 دولارًا أمريكيًا، مع 20 دولار تكلفة الاشتراك في Ring Protect Plus.

وتعمل الخدمة بشكل مثالي مع جميع منتجات Ring. بما في ذلك كاميرات الأبواب، أنظمة أجراس الأبواب، وكاميرات Spotlight و Stick-Up كذلك. ويمكن للمستخدم أن يختار الأجهزة والأدوات المناسبة، ويحدد الأماكن التي يرغب في مراقبتها كذلك.

اقرأ أيضًا: Echo Show 15 من أمازون يستهدف حائط المنزل

وعندما تقوم أجهزة المراقبة والحماية بالتقاط أي حركة غريبة فإنها تقوم بتنبيه الموظف/العميل الذي يقوم بمراقبة المنزل. وحينها يتصرف بناءًا على قواعد وتفضيلات يتم تحديدها بالاتفاق مع المستخدم. كما يكون بإمكانه التواصل مع الشخص الموجود أمام الباب أيضًا.

وإلى جانب ذلك، يكون بإمكان العميل أن يطلق صفارة الإنذار بنفسه، أو أن يتواصل مع خدمات الطوارئ في حالة اشتد الخطر.

اقرأ أيضًا: روبوت أمازون المنزلي Astro يجعل أليكسا قادر على الحركة

خدمات أمازون للمراقبة الخارجية

تتم عملية التتبع والحماية عبر خطوات متتالية، وأولى تلك الخطوات هي قيام الموظف بالحديث مع الشخص الواقف أمام الباب أو الذي يحاول الدخول إلى المنزل. ويطلب منه أن يغادر بينما يوضح له أنه مراقب بالفعل.

وفي حالة أن هذا الشخص رفض المغادرة يقوم الموظف بإطلاق صفارات الإنذار المدمجة في كاميرات وأجهزة المراقبة والحماية. وبعدها يقوم بالتواصل مع خدمات الطوارئ المحلية من ناحية، ويبلغ صاحب المنزل بالأمر من ناحية أخرى كما يرسل له أيضًا فيديو مسجل للواقعة.

وتعتمد Virtual Security Guard بشكل كامل على مستشعرات الحركة. حيث لا يتم تنبيه الموظف إلا في حالة وجود حركة أمام الكاميرات. وحينها يتمكن الموظف من رؤية محتوى الكاميرا، ولا يمكنه أن يتابع المحتوى بدون أن تحدث حركة أمام المستشعرات.

اقرأ أيضًا: الدليل الشامل للتسويق عبر تيك توك

ونظرًا للاحتياطات بشأن الأمان والخصوصية فإن موظفي خدمة أمازون الجديدة لن يتمكنوا من تحميل أو مشاركة أو حفظ أي فيديوهات. وسيتم توضيح الفيديوهات التي أشرف عليها الموظفين ضمن تطبيق Ring.

وسيتم تقديم الخدمة بشكل رئيسي من خلال شركة Rapid Response وهي شركة متخصصة في المراقبة الاحترافية. والهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو التصرف السريع من طرف الموظفين في حالة وجود محاولة اقتحام أو ما شابه.