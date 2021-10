نتفليكس تشتري أول استوديو لألعاب الفيديو

دبي - يزن راشد - قالت شركة نتفليكس إنها اشترت مبتكر ألعاب الفيديو Night School Studio وطرحت خمسة ألعاب محمولة في أسواق أوروبية مختارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى تنويع مصادر الإيرادات وسط المنافسة المتزايدة في مجال البث.

وتشتهر Night School Studio، أول استوديو ألعاب للشركة، بلعبتها الأولى Oxenfree، وهي فيلم إثارة خارق للمراهقين مع موسيقى تصويرية غريبة.

وتكون ألعاب الاستوديو، المتوفرة على بلاي ستيشن من سوني وإكس بوكس من مايكروسوفت وسويتش من نينتندو وأجهزة الحاسب، نتيجة لذلك أول ألعاب غير محمولة في مجموعة ألعاب الفيديو التي تم إنشاؤها حديثًا لشركة البث العملاقة.

وقالت الشركة: مثل عروضنا وأفلامنا، يتم تضمين جميع هذه الألعاب كجزء من عضويتك. كل ذلك دون إعلانات ودون عمليات شراء داخل التطبيق.

وذكرت نتفليكس خططها لدخول الألعاب خلال أرباحها الفصلية الأخيرة، نظرًا لأن اللاعبين الجدد بما في ذلك ديزني بلس و HBO Max يكتسبون مشتركين بسرعة، مما أدى إلى تكثيف المنافسة في مشهد البث.

و The rollout continues! Today members in Spain and Italy will see Netflix Games available on their Android phones. We’re still in the early stages of our gaming experience, however here’s a snapshot of what’s new… pic.twitter.com/LHaQJmCBvn — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 28, 2021 الشركة إنها قدمت عناوين Stranger Things: 1984 و Stranger Things 3: The Game و Card Blast و Teeter Up و Shooting Hoops عبر أندرويد لأعضائها في إسبانيا وإيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك يحصل المشتركون في بولندا، حيث تتوفر ألعاب Stranger Things، على الألعاب الثلاثة الأخرى.

قالت الشركة: نحن ننظر إلى الألعاب على أنها فئة محتوى جديدة أخرى بالنسبة لنا. على غرار توسعنا في الأفلام الأصلية والرسوم المتحركة. ونعتقد أن الوقت مناسب لمعرفة المزيد حول كيفية تقييم أعضائنا للألعاب.

وقال شون كرانكل من Night School Studio في بيان: نريد توسيع روايتنا وتطلعاتنا التصميمية عبر ألعاب مميزة ومبتكرة تنبض بالحيوية.

وأضاف: توفر نتفليكس لصانعي الأفلام والتلفزيون والألعاب الآن الإمكانيات لتقديم ترفيه ممتاز لملايين الأشخاص.

وعينت عملاقة البث في وقت سابق من هذا العام مايك فيردو، الذي كان يعمل سابقًا في EA و Oculus، لرئاسة جهود الألعاب.

علاوة على ذلك يظهر أحد التغييرات المهمة في لقطات الشاشة. إّ تلقى قسم الألعاب قسمًا خاصًا به في شريط التنقل السفلي. مما يجعله أكثر وضوحًا للأشخاص الذين يتصفحون التطبيق.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة لا تزال في المراحل الأولى من تجربة الألعاب. وذلك دون الكشف عن أي شيء حول الوقت الذي قد تكون متاحة فيه في الولايات المتحدة.

