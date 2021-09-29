روبوت أمازون المنزلي Astro يجعل أليكسا قادر على الحركة

دبي - يزن راشد - كشفت شركة أمازون أخيرًا عن واحد من أكثر منتجاتها المنتظرة. وهو الروبوت المنزلي Astro. وقد ظهرت عشرات التسريبات والتقارير حول هذا المنتج في الأشهر الأخيرة.

ويتوفر الروبوت الجديد بسعر 999.99 دولارًا أمريكيًا. وتسعى الشركة لتقديم مجموعة مزيج مميز من كل التقنيات التي تمتلكها ضمن هذا المنتج. وهذا يضم قدرات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة المنزل، والمعالجة السحابية، وتقنيات الروبوتات نفسها.

ولا يأتي الروبوت الجديد على شكل كلب، بل يأتي على شكل جسم مستدير مع عجلات ومثبّت عليه شاشة كبيرة إلى جانب وحدة تحكم علوية. وحسبما أوضحت الشركة فإن الروبوت الجديد سيكون قادر على القيام بعدد كبير من المهام والعمليات.

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ويستطيع روبوت Astro التعرف على عدد كبير من العناصر المحيطة به. إلى جانب أنه سيكون قادر على تنفيذ الأوامر التي يحصل عليها ضمن الغرفة التي يتم استخدامه فيها. وسيكون قادر على التعرف على الوجوه والأشخاص مع إمكانية نقل الأغراض من مكان لآخر داخل المنزل.

وسيكون قادر على تشغيل الموسيقى وإخبار المستخدم بالطقس أو بأحدث الأخبار، تمامًا مثل أجهزة Echo وبالاعتماد على المساعد الشخصي أليكسا بالطبع. ونظرًا لقدوم الروبوت مع شاشة فهو مناسب أيضًا لإجراء المكالمات المرئية مع القدرة على تتبعك وتوجيه الكاميرا إليك حتى لو كنت تتحرك أثناء المكالمة.

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روبوت أمازون المنزلي Astro

يمكن لروبوت Astro من أمازون أن يقدم فكرة عن مستقبل روبوتات المساعدة المنزلية. لكنه لازال مثالًا بسيطًا عليها. حيث إنه لا يحمل أذرعًا ولا يمكنه نقل الأشياء. كما أنه لا يستطيع تنظيف الأرض أو حتى صعود السلالم. كما أنه غير قابلة للاصطحاب خارج المنزل بأي شكل.

ويصل وزن روبوت Astro إلى 20 باوندًا، كما أن قياس عجلات الحركة الخاصة به يصل إلى 12 إنشًا. ويستطيع Astro أن يتحرك في نطاق 360 درجة وإلى الأمام أو الخلف.

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ويأتي الروبوت مع خمس محركات منفصلة، محركين للعجلات، ومحرك لرفع وخفض الكاميرا، ومحركين لكي يحرك بهم “وجهه”. ويعتمد الروبوت على شاشة Echo Show 10 الذكية والتي تضم كاميرا فيديو بدقة 5 ميجابيكسل.

وتضم الشاشة شكلًا يعبّر عن العيون وهو الذي يظل معروضًا بشكل مستمر. لكن هذه العيون ليست ميزة شكلية فقط. بل إنها عبارة عن مجموعة من المستشعرات مثل مستشعر الموجات فوق الصوتية، ومستشعر ToF وغيرها من المستشعرات وأدوات التصوير.

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ويضم Astro مستشعرات تمكنه من إنشاء خريطة للمنزل بأكمله، كما يمكنك أن تضع اسمًا لكل غرفة. وبهذا يعرف الروبوت الغرفة الذي يجب أن يتجه إليها عندما تأمره بذلك. ويمكن للروبوت أن يذهب إلى مناطق معينة داخل المنزل لأغراض المراقبة. ويتم ذلك إما من خلال الأوامر الصوتية أو من خلال التطبيق.

وأوضحت أمازون أن كل عمليات المعالجة تتم على الجهاز نفسه. في حين أن جزءًا صغيرًا منها يتم إرساله إلى خوادم الشركة السحابية. وذلك لكي يتمكن المستخدم من استخدام الروبوت عن بعد عبر تطبيق الهواتف الذكية المخصص.

ويضم الروبوت مجموعة من السماعات والميكروفونات كما يمكنك أن تتوقع، إلى جانب كاميرا بيريسكوبية بدقة 12 ميجابيكسل والتي يمكنها أن تتحرك 24 إنشًا للأعلى من وضعها الطبيعي. وتستخدم هذه الكاميرا في مكالمات الفيديو أو في عرض البيئة المحيطة.

ويتمكن الروبوت من حمل ما يصل إلى كيلوجرامين وذلك على شكل حاويات أكواب. ولكن يمكن إزالة حاويات الأكواب تشغيل الروبوت بدونها. كما أن أمازون – وعلى ما يبدو – سوف تتيح لشركات الطرف الخارجي تطوير إضافات توضع في هذا الموضع.

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مميزات وخواص Astro

يضم الروبوت منفذ USB-C بقدرة 15 واتّ وهو الذي يسمح لك بشحن هاتفك أيضًا، لكن لعل الاستخدام الرئيسي له سيكون في التكامل مع الإكسسوارات الخارجية. ويتم شحن Astro من خلال قاعدة شحن خاصة به. وتحتاج البطارية إلى 45 دقيقة فقط للشحن من 0% إلى 100%.

وقد تم تصميم الروبوت ليدير أمور الشحن الخاصة به بنفسه، وذلك حيث إنه سيذهب تلقائيًا إلى قاعدة الشحن لو لاحظ أن مستوى الطاقة الخاص به قد انخفض. تمامًا مثل الطائرات المسيرة لمراقبة المنازل التي أعلنت عنها أمازون.

يعتمد الروبوت على شرائح من كوالكوم وليس من أمازون نفسها، وقد أوضحت الشركة أنها استخدمت بدائل كوالكوم نظرًا لاستمرارية التطوير وتحسين قدرة الروبوت على بناء الخرائط والحركة بأداء أفضل. وقد تم بناء نظام التشغيل المدمج في الروبوت بالاعتماد على Fire OS من أمازون وعلى Linux.

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ويمكن للروبوت Astro أن يتكامل مع أنظمة حماية ومراقبة المنزل من أمازون. إلى جانب قدرته على تصوير الفيديو وتتبع الحركة وغيرها. وبدون شك فهو مثالي لمراقبة المنزل عن بعد عبر الهاتف الخاص به.