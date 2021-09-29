CNN تحظر وصول الأستراليين إلى صفحاتها عبر فيسبوك

دبي - يزن راشد - قالت شبكة سي إن إن CNN إنها تمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها عبر فيسبوك بعد أن قضت محكمة بأن الناشرين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن التشهير في أقسام التعليقات العامة، ورفضت شركة التواصل الاجتماعي مساعدتها في تعطيل التعليقات في البلاد.

وهذه الخطوة تجعل CNN، المملوكة لشركة AT&T، أول مؤسسة إخبارية كبرى تسحب وجودها عبر فيسبوك في أستراليا منذ أن قضت أعلى محكمة في البلاد هذا الشهر بأن الناشرين مسؤولون قانونًا عن التعليقات المنشورة أسفل المقالات، حتى لو كانت المقالات لم تكن تشهيرية.

وتعرض الحكم لانتقادات شديدة مع محامي التشهير الذين اتهموا أستراليا بعدم مواكبة التغيير التكنولوجي وأشاروا إلى التناقض مع الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تحمي القوانين الناشرين إلى حد كبير من أي تداعيات من التعليقات المنشورة عبر الإنترنت.

وتراجع أستراليا حاليًا قوانين التشهير. ولكن من المرجح في غضون ذلك أن تحذو المؤسسات الإخبارية العالمية الأخرى، خاصة تلك التي تشعر أنها تستطيع الاستمرار دون جمهور أسترالي عبر فيسبوك، حذو CNN.

وبالنسبة لشركات الإعلام الأسترالية، يضيف الحكم أيضًا طبقة من التعقيد لعلاقتها مع عملاقة التواصل الاجتماعي في الوقت الذي بدأ العديد منها في الاستفادة من قانون جديد يفرض على شركة التواصل الاجتماعي الدفع مقابل الروابط المؤدية إلى المحتوى.

وأظهرت صفحة فيسبوك الرئيسية لشبكة CNN رسالة خطأ عند الوصول إليها من أستراليا. وقالت المنظمة الإخبارية الأمريكية إن فيسبوك رفضت طلبًا لمساعدتها في تعطيل التعليقات العامة في البلاد بعد الحكم. الذي صدر أثناء دعوى تشهير جارية.

وقالت متحدثة باسم CNN: نشعر بخيبة أمل لأن فيسبوك فشلت في ضمان أن تكون منصتها مكانًا للصحافة الموثوقة والحوار المثمر حول الأحداث الجارية بين مستخدميها.

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CNN تسحب وجودها عبر فيسبوك في أستراليا

أوضح متحدث باسم فيسبوك أن قرارات المحكمة الأخيرة أظهرت الحاجة إلى إصلاح قانون التشهير الأسترالي. وتتطلع الشركة إلى مزيد من الوضوح واليقين في هذا المجال.

وقال المتحدث: في حين أننا لا نقدم التوجيه القانوني لشبكة CNN. فقد زودناهم بأحدث المعلومات حول الأدوات التي نوفرها لمساعدة الناشرين في إدارة التعليقات.

وكما هو الحال في معظم أنحاء العالم، تعد وسائل التواصل الاجتماعي قناة مركزية لتوزيع المحتوى في أستراليا. ويتواجد نحو ثلثي سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة عبر فيسبوك.

وأظهر استطلاع أجرته جامعة كانبيرا في بداية عام 2021 أن نحو ثلث الأستراليين قالوا إنهم استخدموا فيسبوك كمصدر للأخبار.

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