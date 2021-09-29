مايكروسوفت تفتح متجرها لمتاجر التطبيقات الخارجية

دبي - يزن راشد - تفتح شركة مايكروسوفت متجر التطبيقات الخاص بها في ويندوز بشكل أكبر، وتدعو متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية إلى الاندماج في متجرها.

ويمثل هذا تغيير مهم يشهد إمكانية اكتشاف كل من متجر أمازون ومتجر Epic Games في متجر مايكروسوفت في الأشهر المقبلة.

ويشرح جورجيو ساردو، المدير العام لمتجر مايكروسوفت: مثل أي تطبيق آخر، تحتوي تطبيقات واجهة المتجر التابعة لجهات خارجية على صفحة تفاصيل المنتج التي يمكن العثور عليها عبر البحث أو عن طريق التصفح بحيث يمكن للمستخدمين العثور عليها وتثبيتها بسهولة بنفس الثقة مثل أي تطبيق آخر في Microsoft Store.

وأضاف: نشارك اليوم أن أمازون و Epic Games تجلبان تطبيقات واجهة المتجر إلى متجر مايكروسوفت خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونتطلع إلى الترحيب بالمتاجر الأخرى أيضًا في المستقبل.

وتأتي هذه الأخبار بعد أشهر من إعلان عملاقة البرمجيات عن بعض التغييرات الرئيسية في متجرها.

وتم إصلاح المتجر ليتناسب مع ويندوز 11 وويندوز 10. بالإضافة إلى ذلك تسمح الشركة أيضًا للمطورين بالاحتفاظ بنسبة 100 في المئة من الإيرادات من التطبيقات إذا استخدموا أنظمة دفع بديلة. ولكن الاستثناء الوحيد هو أن هذا لا ينطبق على الألعاب.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن كشف رئيس ويندوز والأجهزة، بانوس باناي، في شهر يونيو أن الشركة تفتح أبوابها أمام Steam والمتاجر الخارجية الأخرى كونها جزءًا من متجر تطبيقات ويندوز 11 الجديد.

وقال باناي في وقت سابق من هذا العام: أريد هذه التجربة حيث تذهب إلى المتجر، وتكتب التطبيق، وتحصل على التطبيق الذي تريده.

وبالرغم من أن Steam ليس مدرجًا في القائمة حتى الآن. ولكن لا يزال من الممكن أن يصل في المستقبل.

مايكروسوفت لن تطلب حصة من إيرادات هذه المتاجر

يسمح التزام عملاقة البرمجيات بكونها متجرًا مفتوحًا لمنصة مفتوحة الآن بإدراج أي تطبيقات واجهة متجر تابعة لجهات خارجية في Microsoft Store عبر ويندوز.

وهذا يعني أن التطبيقات والألعاب المنفصلة عن المتاجر المنافسة تكون قابلة للاكتشاف والتثبيت. كما يتم إدراج تطبيقات واجهة المتجر في نتائج البحث.

والاختلاف الوحيد هنا هو شراكة عملاقة البرمجيات مع عملاقة التجارة الإلكترونية. إذ تجلب مايكروسوفت تطبيقات أندرويد إلى ويندوز 11. ويشمل ذلك القدرة على اكتشاف Amazon Appstore والبحث فيه مباشرةً من داخل Microsoft Store.

وكان لسياسات متجر التطبيقات الأكثر انفتاحًا من شركة البرمجيات تأثير كبير في متجرها. وأصبحت التطبيقات الشائعة مثل ديسكورد و Zoom و VLC و TeamViewer و Visual Studio Code مدرجة الآن في المتجر.

وهناك أيضًا تطبيقات ويب تقدمية PWA من ريديت وتيك توك وويكيبيديا و Tumblr. ويمكن الآن إدراج أي متصفح في Microsoft Store أيضًا، وقد استفاد كل من أوبرا وياندكس من سياسات مايكروسوفت الجديدة.