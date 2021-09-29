دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أمازون عن الإصدار الجديد من أجهزة Echo Show الذكية. وهي الشاشات الذكية التي تعمل على عرض المحتوى بشكل تفاعلي. والإصدار الجديد هو Echo Show 15 والذي يأتي بقياس 15 إنشًا وبدقة 1080p.

وتقدم أمازون تصميمًا جديدًا في هذا الإصدار، حيث أنه يأتي بشكل نحيف وجذاب بدلًا من كونه شاشة مرفقة في سماعات كبيرة. وتقدم الشاشة الجديدة تجربة استخدام مثالية للعائلة بأكملها. وتوفر إمكانية إضافة الملاحظات ومتابعتها إلى جانب قوائم الأهداف وغيرها.

ويقدم الإصدار الجديد كل الخواص التي كانت موجودة في الإصدارات الأقدم. مع إمكانية تشغيل الموسيقى، مشاهدة المحتوى، والتحكم في الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل، مع دعم كامل بالطبع لمساعد Alexa الشخصي.

اقرأ أيضًا: Echo Glow من أمازون لدردشة الفيديو مع ألعاب مدمجة لإبقاء الأطفال متفاعلين

ونظرًا لأن الشاشة تقدم قياسًا أكبر فإنها أصبحت قادرة على عرض محتويات أكثر، مع إمكانية تثبيت المحتويات الهامة بشكل دائم على الشاشة وهي التطبيقات المصغرة Widgets والتي سيتم تعديلها طبقًا لرغبات المستخدم وطريقة استخدامه.

وبدأت أمازون أيضًا في تطوير واجهة برمجيات API تسمح للمطورين بإضافة مميزات وخواص إضافية للشاشة، مع التكامل مع خاصية Alexa Skills.

اقرأ أيضًا: أمازون تبدأ بإتاحة الطائرات المسيرة لمراقبة المنازل

Echo Show 15 من أمازون يستهدف حائط المنزل

لا توفّر الشاشة الجديدة إمكانية التخصيص الكامل لمحتوياتها. حيث إن نصفها سيكون ثابتًا ويقوم بعرض المحتوى المتغير الخاص بها. في حين أن النصف الآخر سيتضمن التطبيقات المصغرة فقط.

وتتميز الشاشة ونظرًا لقياسها المحسّن بدعم خاصية PiP. وتسمح هذه الخاصية بتشغيل المحتوى ضمن جزء مصغر من الشاشة على شكل نافذة منبثقة. كما أن الشاشة تدعم دقة Full HD في مشاهدة المحتوى من نتفلكس، هولو، وبالطبع خدمة برايم فيديو من أمازون.

اقرأ أيضًا: كل ما أعلنت عنه أمازون خلال حدث الأجهزة

ويحاكي تصميم Echo Show 15 تصميمات إطارات الصور. وذلك حيث إن المستخدم يمكن أن يستخدمها فقط في عرض صورة ثابتة وكأنها لوحة. كما أنها تضم مستشعرات تجعلها قادرة على ضبط إضاءتها تلقائيًا بالاعتماد على الإضاءة المحيطة بها.

وتوجه أمازون جهاز Echo Show 15 ليكون معلّقًا على الحائط، لكن الشركة أكدت أنها ستوفّر ملحقات إضافية ومنها الملحق المخصص بتثبيت الشاشة على أي سطح مستوي بدلًا من تعليقها.

اقرأ أيضًا: روبوت أمازون المنزلي Astro يجعل أليكسا قادر على الحركة



وتقدم شاشة Echo Show 15 الذكية كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل وتستخدم بشكل رئيسي في مكالمات الفيديو. كما أنها ستكون قادرة أيضًا على التعرف على الشخص الذي يستخدمها من ضمن الأشخاص المسجلين عليها.

وتسمح الشاشة أيضًا بمنع أنواع معينة من المحتوى عن الأطفال، وذلك بالاعتماد أيضًا على خدمات الرقابة الأبوية الخاصة بأمازون إلى جانب الاعتماد على خاصية Visual ID. وقد صرحت أمازون أنها تعتمد الآن على معالج عصبي مخصص يحمل الاسم AZ2.

وبالحديث عن المعالجة عمومًا فإن الشركة قد أكدت أنها تتم بالكامل على الجهاز ولا يتم مشاركة المعلومات مع خوادم الشركة.

اقرأ أيضًا:أمازون تطور جهاز Echo للتثبيت على الحائط