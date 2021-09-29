حادثة أخرى تشمل المرشد الآلي من تيسلا

دبي - يزن راشد - تقاضي مجموعة من مسؤولي تطبيق القانون في ولاية تكساس شركة تيسلا بعد اصطدام سيارة Model X تستخدم المرشد الآلي بخمسة ضباط شرطة.

وتمثل الدعوى أحدث مشكلة قانونية لشركة صناعة السيارات. وذلك أثناء سعيها لطرح برنامج مساعدة السائق لمزيد من العملاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه تيسلا تدقيقًا متجددًا بسبب العديد من الحوادث التي حدثت بين المرشد الآلي ومركبات الطوارئ.

ووقع الحادث في 27 فبراير 2021، في بلدة سبليندورا الصغيرة في مقاطعة مونتغومري في الجزء الشرقي من الولاية.

ووفقًا للدعوى القضائية، اصطدمت سيارة Model X بالعديد من ضباط الشرطة أثناء مشاركتهم في توقف مروري عبر طريق Eastex السريع في تكساس. وتقول الدعوى: جميعهم أصيبوا بجروح بالغة.

ويدعي المدعون أن عيوب التصميم والتصنيع المعروفة للشركة هي المسؤولة عن الاصطدام، وكذلك عدم رغبة الشركة في الاعتراف بمثل هذه العيوب أو تصحيحها.

ويحاججون بأن المرشد الآلي فشل في الكشف عن سيارات الضباط أو في العمل بأي طريقة لتجنب الخطر أو التحذير من الاصطدام.

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دعوى قضائية ضد تيسلا من شرطة تكساس

لاحظ المدعون أيضًا أن هذه لم تكن حالة منعزلة، مستشهدين بـ 12 حادثًا آخر على الأقل كانت مركبات تيسلا التي تستخدم المرشد الآلي مشتركة فيه.

وتحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في 12 حادثًا اصطدم فيها مالكو السيارة الذين يستخدمون ميزات المرشد الآلي للشركة بمركبات الطوارئ الثابتة. مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا ووفاة شخص واحد.

وتستشهد الدعوى القضائية بالعديد من التغريدات التي كتبها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، علق فيها على حوادث تتعلق بالمرشد الآلي. أو حوادث إساءة استخدام مالكي تيسلا للنظام كدليل على أن الشركة على دراية بهذه العيوب وفشلت في تذكرها أو تصحيحها.

وقالت الدعوى: رفض الشركة الصارخ لاعتماد ضمانات إضافية أو لإصلاح المشكلات مع نظام المرشد الآلي يظهر نقصًا في الإشراف والرقابة على نظام المرشد الآلي. قررت الشركة عمدًا عدم معالجة هذه المشكلات. يجب أن تتحمل المسؤولية والمساءلة، خاصةً عندما يكون لديها معرفة مفصلة بالمخاطر المرتبطة بنظام المرشد الآلي.

ويسعى الضباط للحصول على تعويضات عن الإصابات والإعاقات الدائمة. وتسرد الدعوى تعويضات تزيد عن مليون دولار، مع تعويضات قصوى تبلغ 20 مليون دولار.

وتعرضت تيسلا لدعاوى قضائية تتعلق بحوادث تتعلق بالمرشد الآلي في الماضي. وتم رفع دعوى قضائية ضدها في عام 2019 من قبل عائلة رجل توفي في حادث تحطم أثناء استخدام المرشد الآلي.

وفي وقت سابق من ذلك العام. تم رفع دعوى على الشركة من قبل عائلة شاب توفي في عام 2018. وذلك بعد أن اصطدمت سيارته Model X أثناء تشغيل المرشد الآلي.

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