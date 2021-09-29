تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Withings ScanWatch Horizon الفاخرة في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت صانعة الساعات الفاخرة Withings عن إصدار جديد من الساعات الذكية يعرف ب ScanWatch Horizon والذي ينطلق للسوق الأوروبي بتصميم هجين.

تنطلق ساعة Withings ScanWatch Horizon لأسواق ألمانيا والمملكة المتحدة وأيضاً فرنسا، كما تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تتوفر في سوق الولايات المتحدة في نهاية هذا العام.

تجمع ساعة Withings الجديدة بين التصميم التصميم الميكانيكي التقليدي للساعات، وبين التصميم الذكي بالشاشة الرقمية، والذي يستهدف المستخدم الذي يفضل التصميم الكلاسيكي لساعات اليد.

وتؤكد Withings على أن تصميم ساعة ScanWatch Horizon مستوحى من ساعات الغوص الفاخرة، حيث تتميز بطبقة زجاجية بدون إنعكاس، وإطار بتصميم قابل للتدوير ومميز من الفولاذ المقاوم للصدأ ويدعم إضاءة عقارب الساعة والمؤشرات.

كما تتميز الساعة بتصميم مقاوم للماء 10 ATM لذا تدعم مقاومة الماء حتى عمق 100 متر، إلا أن الشركة أكدت على أن الساعة لن تتوافق مع الغوص لأعماق كبيرة، حيث يمكن أن تقدم للمستخدم دعم جيد في الأنشطة المائية أو حمامات السباحة، كما يدعم تصميم الساعة عرض جيد في الإضاءة المنخفضة.

وتدعم ScanWatch Horizon تتبع أنشطة المستخدم في 30 نمط رياضي مختلف عبر المستشعرات المميزة للساعة الذكية، من جانب أخر لا تتضمن الساعة الذكية نظام GPS مدمج إلا أنها تدعم الإتصال بنظام GPS عبر البلوتوث.

أيضاً يمكن لبطارية الساعة الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 30 يوم، ومن المقرر أن يتزامن تطبيق Withings Health Mate على الهاتف مع الساعة الذكية لجمع البيانات الخاصة بأنشطة المستخدم، كما تأتي الساعة بميزة ECG التي ترسل إشعارات عند رصد تغيير في الحالة الصحية للمستخدم.

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