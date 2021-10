شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. مايكروسوفت تطرح دعم ألعاب Dolby Vision لمنصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت مؤخرا شركة مايكروسوفت ألعاب Dolby Vision لمنصات Xbox Series X وXbox Series S، حيث وتخضع الميزة للاختبار منذ شهر مايو، وتتوفر في أكثر من 100 لعبة بتقنية HDR في المستقبل.

ورغم أن منصات Xbox تدعم معيار HDR10 منذ سنوات، تظهر ألعاب Dolby Vision أولاً عبر منصات Xbox وتقدم دعمًا للبيانات الوصفية الديناميكية، فيما تقول مايكروسوفت إن هذا يجب أن يؤدي إلى إبرازات أكثر إشراقًا وتباينًا أكثر حدة وألوانًا أكثر حيوية.

وتدعم نحو 10 ألعاب Dolby Vision عند إطلاقها، وذلك وفقًا لقائمة عبر موقع Xbox على الويب، ولكن الشركة تعد بتحسين أكثر من 100 لعبة قريبًا.

وتتضمن ألعاب F1 2021 وPsychonauts 2 وMicrosoft Flight Simulator و Gears 5 و Borderlands 3 و Immortals Fenyx Rising و Guardians of the Galaxy و Call of Duty: Black Ops Cold War و DIRT 5 و Metro Exodus دعم Dolby Vision.

وتعمل الشركة أيضًا مع Dolby لجلب بعض مزايا Dolby Vision إلى ألعاب HDR10 و Auto HDR الحالية، وتقدم مايكروسوفت إمكانات تحسين مرئية جديدة تستخدم تقنية Dolby Vision لتقديم تجربة بصرية محسنة لآلاف ألعاب HDR10 و Auto HDR الحالية.