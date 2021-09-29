شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بقدرات تتخطي حدود منافسيها.. هواوي تطلق جهازها اللوحي HUAWEI MatePad 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Huawei MatePad 11 أول جهاز من نوعه يدعم شاشة عرض كاملة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزيجمع Huawei MatePad 11 بين الجوانب الرائعة للهواتف الذكية والحواسب المحمولة

قامت شركة هواوي لأعمال المستهلك بطرح أحدث أجهزتها اللوحية في السوق المصري HUAWEI MatePad 11 ذو الإمكانيات المبتكرة والذي يعد نقلة نوعية في عالم أجهزة هواوي اللوحية الذي يمكنه التعامل مع كافة المهام اليومية، حيث يتسم الجهاز بالمثالية في الشكل والوظيفة بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددةـ، مما يؤهله أن يكون أفضل جهاز لوحي في 2021.



هواوي تطلق جهازها اللوحي HUAWEI MatePad 11

هذا وتُعد الأجهزة اللوحية أداة رائعة لإنجاز العديد من المهام والأنشطة التي تتراوح من التصميم إلى الرسم ولعب الألعاب ومشاهدة الأفلام والقراءة وغير ذلك الكثير، لذا إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في مصر، فمن الضروري الاطلاع على جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي الجديد والذي يتمتع بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

هذا ولا يمكن إغفال دور جهاز HUAWEI MatePad 11 في تجربة المكتب الذكي التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة من نفس المجموعة، حيث أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى. إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما.



هواوي تطلق جهازها اللوحي HUAWEI MatePad 11 (2)

وتشتهر أجهزة هواوي اللوحية بتقديم ترفيه عالي الجودة والقدرات السمعية والبصرية، حيث يأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي مزودًا بأربعة مكبرات صوت من قبل Harman Kardon لتقدم أصواتًا استثنائية.

وحصل الجهاز الجديد على شهادتي TÜV Rheinland Flicker Free و TÜV Rheinland Low Blue Light مما يمنح مستخدم الجهاز راحة وحماية أعلى للبصر. وفي تصميم الجهاز اللوحي، سعت هواوي إلى الحصول على شاشة نظيفة وبسيطة وخالية من العوائق تتيح التركيز بشكل أفضل على المهمة التي يقوم بها مستخدم الجهاز.

هذا ومن أجل توفير مزيد من المتعة، فإن قلم HUAWEI M-Pencil بتصميمه السداسي الجميل والجديد يستمكل التجربة المتكاملة لجهاز HUAWEI MatePad 11، فهو يوفر قبضة أكثر راحة وتجربة كتابة ممتعة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز القلم الجديد بمقياس ضغط عالي الدقة ، مما يجعله يقاوم التغيرات في درجات الحرارة التي قد تتسبب في انجراف القلم.