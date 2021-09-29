تكنولوجيا: Vivo تخطط لإطلاق ساعة ذكية تدعم شريحة eSIM قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Vivo في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة، والذي يأتي بشريحة eSIM.

يأتي الإصدار الجديد من ساعات Vivo بعد إصدار الشركة السابق Vivo Watch، إلا أن العملاق الصيني تقدم في الإصدار المرتقب مميزات جديدة للمرة الأولى.

وتستهدف Vivo بالإصدار الجديد من الساعات الذكية دعم المستخدمين في الإعتماد على الساعة فقط أثناء ممارسة التمارين الرياضية دون الحاجة لإصطحاب الهاتف، حيث يمكن للساعة أن توفر للمستخدم كافة المعلومات الخاصة بالإشعارات المستلمة، والمكالمات، هذا إلى جانب المعلومات الصحية الخاصة بالمستخدم.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن الإصدار القادم من الساعات الذكية يعرف ب”Vivo Watch 2″ ويضم شريحة eSIM ليتيح للمستخدمين إجراء الإتصال مباشرة من الساعة الذكية، وإستقبال الرسائل أو إرسالها.

كما تؤكد التسريبات على أن الإصدار الجديد يدعم عدد أكبر من التطبيقات، أيضاً يتميز الإصدار القادم بتصميم دائري لقرص الساعة الذكية.

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