تكنولوجيا: مقطع فيديو يكشف عن التصميم النحيف لجهاز Lenovo Xiaoxin Pad Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Xiaoxin Pad Pro 12.6، ولقد كشف مقطع فيديو تشويقي جديد عن التصميم النحيف المميز للجهاز اللوحي.

نشر مقطع الفيديو عبر Lenovo Xiaoxin على منصة Weibo، حيث أوضح تصميم نحيف لإطارات الجهاز اللوحي حول الشاشة، والذي يتضمن مستشعر الكاميرة الأمامية.

أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معدني نحيف وخفيف، كما تتميز اللوحة الخلفية للجهاز بتصميم مزدوج في الألوان، وتتضمن الجهة الخلفية أيضاً الإعدادات المزدوجة للكاميرة الرئيسية مع فلاش LED.

كما يظهر خط antenna على طول الجهة الخلفية من جهاز Lenovo Xiaoxin Pad Pro اللوحي إلى جانب إعدادات الكاميرة، كما يأتي الجهاز بجزء مميز بتصميم بيضاوي لتثبيت قلم stylus في الجهة الخلفية.

أيضاً تأتي الأزرار الخاصة بضبط مستوى الصوتيات في موقع أقرب للكاميرة، من جانب أخر شارك رئيس لينوفو صورة توضح دعم الجهاز اللوحي للإصدار رقم 13.0.289 من واجهة ZUI، مع دعم بطاقة ذاكرة SD.

ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بشاشة OLED من سامسونج، والتي تتميز بحجم 12.6 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

ولقد كشفت تسريبات سابقة عن دعم معالج Snapdragon 870 لجهاز Xiaoxin Pad Pro 12.6، وتميز الجهاز بكاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل وأخرى بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 10200 mAh.

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