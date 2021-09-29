تكنولوجيا: هواوي تستعد للكشف عن هاتف Mate V الصدفي لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق هاتف Mate V الصدفي والقابل للطي قبل نهاية هذا العام.

تتميز سلسلة هواتف هواوي Mate X بتصميم قابل للطي يدعم التحول إلى جهاز لوحي، على عكس إصدار الشركة المرتقب Mate V الذي يتميز بتصميم صدفي يدعم طي الشاشة وفتحها في وضع رأسي.

ويحاكي هاتف Mate V التصميم المميز لسلسلة هواتف موتورلا Moto Razr وأيضاً هواتف سامسونج Galaxy Z Flip3.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Mate V ينطلق خلال الفترة القادمة بمعالج Kirin 9000 وهو من إصدارات هواوي المميزة من سلسلة المعالجات.

من جانب أخر لم توضح التسريبات الشبكات التي يدعمها Mate V، وما إذا كان هذا الإصدار يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G أو يدعم شبكات LTE فقط، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بنموذجين على غرار Mate X2.

يذكر أن شركة هواوي تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 21 من أكتوبر المقبل، لذا من المتوقع أن تكشف العملاق الصيني عن الهاتف خلال الحدث.

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