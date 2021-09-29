تكنولوجيا: تأكيد المواصفات الرئيسية لهاتف Poco C31 قبل الكشف عنه بيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شركة Poco عن هاتفها الذكي الجديد C31 غدًا في الهند. لم توضح الشركة المواصفات بالتفصيل حتى الآن، لكنها كشفت عن بعض الميزات الرئيسية للهاتف الذكي.

سيتم تشغيل Poco C31 بواسطة معالج Helio G35 المقترن بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت، ولا نعرف ما إذا كان سيكون هناك إصدارات أعلى ام لا.

سيحتوي C31 على شاشة مزودة بنتوء قطرة الماء، وستأتي الجهة الخلفية بتصميم مزدوج اللون. وتقول Poco إن C31 سيأتي مع وظيفة Face Unlock ومستشعر لبصمة الأصبع.

لكن الصورة التي شاركتها Poco لم تظهر لنا أي مستشعر لبصمات الأصابع على الهاتف، مما يعني أنه من المحتمل أن يأتي مثبت بالجهة الخلفية.

وذكرت الشركة ان بطارية الهاتف ستكون أطول بنسبة 25٪، مما ينتج عنه 1000 دورة شحن.

سنعرف المزيد عن سعر Poco C31 وتوافره وبقية المواصفات عند الكشف عنه غدًا.

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