تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن Galaxy F42 5G بمستشعر رئيسي 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً عن هاتف Galaxy F42 5G الذي يأتي بتصميم يحاكي Galaxy Wide5، ويضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

ينطلق Galaxy F42 5G بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بمعالج Dimensity 700 الذي يدعم سرعة 2.2GHz، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy F42 5G بألوان الأزرق والأسود، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف 282 دولار، كما يبدأ البيع في 2 من أكتوبر.

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