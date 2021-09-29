تكنولوجيا: أمازون تكشف عن جهاز Echo Show جديد بحجم 15 بوصة وروبوت منزلي يسمى Astro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون اليوم عن عددًا من الأجهزة الجديدة خلال حدث الأجهزة الخاص بها، ومن بين هذه الأجهزة كشفت الشركة عن Echo Show 15.

يعتبر Echo Show 15 أكبر إصدار من أجهزة Echo Show، فهو مزود بشاشة بحجم 15.6 بوصة ودقة Full HD. ولقد تم تصميمه ليكون قابل للتثبيت على الحائط كما انه يتميز بكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا مع مصراع قابل للإغلاق.

يمكن تخصيص الجهاز باستخدام عناصر واجهة مستخدم والتي تحتوي على التذكيرات أو قوائم المهام أو التقويمات. كما يمكن استخدامه أيضًا لاستخدام Prime Video أو أي خدمة بث أخرى مدعومة.

يحتوي Echo Show 15 على شريحة AZ2 رباعية النواه جديدة تعمل على تشغيل ميزة Visual ID الجديدة والتي تقوم بتحديث المعلومات تلقائيًا اعتمادًا على من يتعرف عليه Echo Show 15.

كما كشفت الشركة أيضَا عن الروبوت المنزلي الجديد Astro، والذي يمكنه إجراء مكالمات فيديو بالنيابة عنك، ويمكنك أن تطلب منه متابعتك أيضًا. يحتوي الجهاز على كاميرا منظار قابلة للسحب يمكن رفعها للأعلى للقيام بأشياء مثل التحقق مما إذا كان الموقد مغلقًا على سبيل المثال.

يمكنه أيضًا إعداد التذكيرات، بالإضافة إلى إرسال وتلقي الرسائل، بالإضافة إلى تسليم أشياء صغيرة لشخص ما عبر المنزل.

يتوفر جهاز Amazon Astro فقط عن طريق الدعوة، والتي يمكنك طلبها على الفور. يبلغ اسعره المبدئي 999 دولار، لكنه سيرتفع لاحقًا إلى 1449 دولار.

وعلى صعيدًا آخر، تبيع أمازون الآن Smart Thermostat الخاص بها بسعر تنافسي يبلغ 59 دولارًا. وهو متاح للطلب المسبق الآن.

ولقد تم تطوير هذا الجهاز بالتعاون مع شركة Honeywell Home، وهي شركة مشهورة للمنتجات المنزلية.

يمكن التحكم في الجهاز من خلال تطبيق Alexa ويمكنك تتبع كمية الطاقة التي يستخدمها نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

تقدم أمازون أيضًا كاميرا المراقبة الطائرة Ring Always Home والتي يمكن شرائها أيضًا عن طريق ارسال دعوة فقط، ويبلغ سعرها 249 دولار.

وتأتي الكاميرا متصلة بطائرة مسيرة يمكنها الطيران في مسارات محددة مسبقًا في منزلك عند تشغيلها عبر مستشعر Ring Alarm أو من تطبيق Ring.

وأخيرًا، تم الإعلان عن جهاز تعقب لياقة جديد من Halo؛ وهو Halo View. وهو عبارة عن جهاز تعقب رياضي مزود ببطارية تدوم حتى 7 أيام ومقاوم للماء.

يأتي Halo View بسعر 7 دولار وهو يحتوي على شاشة AMOLED مدمجة وملونة، كما يوفر دعم لخدمة Halo Fitness للتمارين الرياضية، وكذلك خدمة Halo Nutrition التي تهدف إلى المساعدة في تخطيط الوجبات والتسوق من البقالة.

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