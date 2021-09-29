تكنولوجيا: أمازون تضيف ميزة التعرف على الصوت دون اتصال بالإنترنت إلى أجهزة أليكسا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون عن عدد كبير من الأجهزة المتصلة ومعها بعض ميزات أليكسا الجديدة، بما في ذلك ميزة الخصوصية الجديدة.

وعلى ما يبدو، سيتمكن المستخدمين في الولايات المتحدة قريبًا من اخبتيار معالجة جميع أوامرهم الصوتية على أجهزة أليكسا الخاصة بهم، وفقًا لتقرير من Engadget. وذكر التقرير ان ذلك يعني أن المقاطع الصوتية لن يتم إرسالها إلى السحابة وسيتم حذفها تلقائيًا بعد أن يقوم جهاز أليكسا بمعالجتها.

جدير بالذكر انه في عام 2019، أضافت أمازون مفتاح تبديل يتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في مراجعة تسجيلاتهم الصوتية ونصوص الرسائل بشكل يدوي، وقبل ذلك أضافت الشركة خيارًا لحذف السجل الصوتي بالكامل بأمر واحد. وتعتمد هذه الميزة الجديدة على ذلك، ولكن يبدو أنها ستعمل فقط مع أحدث أجهزة Echo التي تعمل بمعالج AZ1 Neural Edge.

ووفقًا لأمازون، ستتوفر الميزة أولاً على الجيل الرابع من جهاز Echo و Echo Show 10 وستصل إلى المزيد من الأجهزة في المستقبل.

تتوفر معظم ميزات أليكسا الجديدة الأخرى فقط على شاشات أمازون الذكية، مثل Echo Show 15 الجديد.

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